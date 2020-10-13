微软 Xbox Series S 测试：《辐射 4》可 60 fps 运行

IT之家 10 月 13 日消息 根据 Xbox 官方的消息，《辐射 4》可在 Xbox Series S 上 60 fps 运行，达到了 Xbox One 上的两倍帧率。

IT之家了解到，《辐射 4》（Fallout 4）是由 Bethesda 开发的一款角色扮演类游戏，于 2015 年 11 月 10 日发行，为《辐射》系列游戏作品的第四代。游戏叙述了发生在核爆当天（2077 年 10 月 23 日），主角一家被避难所科技的工作人员送进了 111 号避难所。210 年后，玩家作为避难所唯一的幸存者重返地表，并向着波士顿市区出发，展开冒险。值得一提的是，不久前微软和 B 社母公司 ZeniMax Media 达成收购协议，将以 75 亿美元现金收购 ZeniMax Media。

规格方面，Xbox Series S 使用了与 Xbox Series X 相同的 CPU，但运行频率为 3.6GHz，Xbox Series S 提供的处理能力是 Xbox One 游戏机的四倍，并支持最高 120fps 的体验。 Xbox Series S 港版价格 2280 港币， 约合人民币 2000 元，11 月 10 日开售。