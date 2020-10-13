华擎宣布更新 BIOS 已支持 AMD 锐龙 5000 系列处理器

IT之家10月13日消息 华擎（ASRock） 今日宣布其 AMD X570/B550/A520 主板系列将支持最新的 AMD Ryzen 5000 系列处理器，用户只需打开官网下载 BIOS 并更新即可。

▲ 图源华擎

用户现可在华擎官网上的主板产品页面的下载部分查找以下 BIOS 版本。

本月 9 日，AMD 发布了锐龙 5000 系列台式机处理器，采用了全新 Zen 3 核心架构，其旗舰产品 AMD 锐龙 9 5950X 拥有多达 16 核心、32 线程和 72MB 缓存设计，将于 2020 年 11 月 5 日在全球发售。

IT之家了解到，AMD 表示其对整个处理器核心进行了改进，统一 8 核 CCX 设计，现可直接访问 32MB L3 缓存，AMD 使全新 AMD Zen 3 核心架构每时钟周期指令数（IPC）性能比上代产品提升 19%，这是自 AMD 2017 年推出 Zen 处理器以来提升最大的一次。

AMD 锐龙 5000 系列 CPU 在保持锐龙 3000 家族产品热设计功耗（TDP）的同时提供更高的 BOOST 频率和更强性能，其中 AMD 锐龙 9 3900XT 和现有锐龙 3000 系列台式处理器相比，单线程性能可提高 4%。