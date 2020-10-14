399 元，苹果 Beats Flex 无线耳机发布：采用 W1 芯片，USB-C 充电，续航 12 小时

IT之家10月14日消息 苹果旗下 Beats by Dr. Dre（Beats）今天发布了 Beats Flex 无线耳机，售价399元。这款耳机巧妙沿用 BeatsX 灵活便捷的设计，同时做出多项重大改进，包括支持自动播放 / 暂停功能的磁性耳塞、12 小时电池续航时间、全新声学驱动单元和升级版麦克风及USB-C 充电接口，更支持音频共享。

音质

Beats Flex 采用专有分层驱动单元和双音室声学设计，实现丰富均衡的音效和出色的立体声分离。采用激光切割的微通风设计和经过优化的驱动单元弧度，可缓解耳朵压力，确保精准的声音播放效果。此外，先进的数字处理器可对音频进行微调，不仅使低音和中音极其精准，更可以降低整体频率曲线上的失真率。

设计

无论是听音乐、接听电话还是浏览社交媒体，Beats Flex 都能在你需要时陪伴左右。Flex-Form 线缆采用耐用的镍钛合金制成，轻盈灵动，挂在脖子上时几乎感觉不到。磁性耳塞戴入耳中即可播放音乐，挂在脖子上吸合时就会暂停播放，让聆听变得更轻松。不使用时，可轻松收拢并放入口袋或手提包包袋中，不会缠结避免缠结。四种耳塞尺寸，带来个性化的贴合体验，和最佳的声音效果。带来个性化且舒适的牢固贴合体验和优质声音播放效果。

技术

Beats Flex 采用 1 类蓝牙技术，无线覆盖范围更广，信号丢失更少。先进的内置麦克风有助于减少风噪，让语音更清晰，通话性能更出色。借助耳机上的按钮，你可以调节音量和控制音乐、接听电话或激活语音助手。

IT之家获悉，Apple W1 芯片让 Beats Flex 可与你的各种 Apple 产品无缝融合。只需打开电源，并靠近你的 iPhone 或 iPad，即可一键配对。Beats Flex 即可与已通过 iCloud 同步的任意 Apple 设备搭配使用。因此，你可以在各产品之间无缝切换，检查电池状态，或使用音频共享功能。

通过音频共享功能，你能够以无线方式使用 Beats Flex 和另一副 Beats 耳机或 AirPods 与好友分共享音频。无论是歌曲、播客，甚至是电影，有些内容要与人一同欣赏才更过瘾。现在，你可以轻松地将正在 iPhone、iPad 或 Apple TV 上聆听的内容与人分享，而且你与对方都能单独控制音量。只需将第二副耳机贴近你的 Apple 设备，再轻点连接即可。

电池续航时间

Beats Flex 经过升级，电池续航时间长达 12 小时，让你全天尽情聆听。如果需要额外电量，在电池电量不足时，使用随附的 USB-C 线缆通过 Fast Fuel 闪充技术充电 10 分钟，即可持续播放 1.5 小时。

利用 USB-C 接口，Beats Flex 可通过一个充电解决方案同时支持 Apple 和 Android 平台。

环保包装

Beats Flex 的外包装是目前所有 Beats 产品中使用最少量塑料的，并采用 87% 纤维原料。包装中的木质纤维来自可再生来源或可持续管理的森林，再生纸制成的产品内嵌盒也可循环利用。

价格与上市时间

10 月 21 日开始，Beats Flex 将通过苹果在线商店 Apple.com 独家发售 Beats 经典黑红和柚子黄 (英国为 Citrus Yellow)配色，起售价为 ¥399 人民币。

云雾灰和冷焰蓝将于 2021 年初发售。

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