苹果 iPhone12 系列将支持北斗卫星导航定位系统

IT之家10月14日消息 今日发布会结束后，苹果官网也正式公布了国行 iPhone 12 系列的售价和参数等信息，接网友投递，iPhone 12 系列将内置 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗卫星五种导航卫星支持。

作为 GNSS（全球导航卫星系统）的成员之一，中国北斗卫星系统在近几年取得了市场的广泛认可，它也与美国 GPS、欧洲 GALILEO 以及俄罗斯的 GLONASS 一并构建起了全球顶级卫星导航系统。

三星、华为、小米、OPPO、vivo 等主流品牌已经全面提供北斗卫星系统的接入。但在这些品牌之外，苹果对于北斗卫星系统似乎一直无动于衷。

今年七月，“iPhone 不支持北斗导航”一事近日引发网友热议。

苹果官网信息显示，在蜂窝网络和无线连接方面，从 iPhone 6 到 iPhone 11 系列，以及 iPhone SE 第一代和第二代设备均内置 GPS/GNSS。

硅谷分析师 7 月报道称，苹果近四代手机所采用的 Intel 基带是支持北斗导航定位的。但有苹果内部员工透露，官方文档中曾经提到 iPhone 手机使用北斗信号有性能问题，因此苹果最终屏蔽了北斗信号。

不过观察者网就上述消息询问苹果方面，对方表示：iPhone11 机型已使用北斗系统作为其位置数据系统的一部分。但其并未对这一说法作出任何解释。哪怕是今日发布了 iPhone 12 系列，也只是在新款 iPhone 的介绍中添加了北斗支持，而非同步在 iPhone 11 系列中显示支持。

IT之家已报道 iPhone 12 系列参数定价等信息，未关注的小伙伴可于置顶帖查看更多内容。

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