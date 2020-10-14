没大惊喜，但苹果 iPhone 12/mini/Pro/Max 这次诚意满满

时隔 27 天，苹果迅速召开了第二场秋季新品发布会，带来了姗姗来迟的 iPhone12 系列。

虽然晚了，却诚意满满：5G、复古设计、A14 仿生芯片、超瓷晶面板、传感器位移式 OIS 以及 699 美元起售价……

苹果 iPhone12 系列，好像是心动的信号；嗯，真香警告！

对于苹果来说，iPhone12 系列是其跨入 5G 时代的首款新品，也是其在全球反超华为的机会。2019 年华为超越苹果成为全球第二大手机厂商；然而，由于受到美国制裁影响，麒麟 9000 可能将成为绝唱，这会影响到华为高端旗舰 Mate/P 系列的市场份额。

市场分析认为，这些份额将会被三星和苹果瓜分，苹果也许迎来翻盘的机会。

5G 时代 信号不再成为问题？

其实除了常规的硬件升级，大家最为关注的就是苹果是否支持 5G，毕竟国产手机的 5G 已经发展一年多了，并且都已经将 5G 产品降到了千元以下。

苹果去年（2019 年）新品发布会不支持 5G，就被大家吐槽，受到诟病。此次，iPhone12 全系列支持 5G 网络，包括 iPhone 12 mini。

为了保障 5G 信号，苹果表示定制了高灵敏度、高功效的天线和无线元器件。然后，让 iPhone 12 Pro 能支持尽可能多的 5G 频段，同时对整个软件进行了分析和优化，可以充分发挥 5G 的潜力。

这里是否有高通的功劳，苹果并未提及。据外界猜测，此前苹果跟高通达成全面和解，在 iPhone12 系列上或将用上高通提供的最新 5G 基带芯片，使得信号表现得到提升。

不过，这一猜测尚未得到证实。

此外，在网络使用上，此前曝光的 “智能数据模式”也不出意外地出现在了 iPhone 12 系列上，可以实现在 4G 和 5G 之间的自由切换，延长手机使用寿命。比如在后台进行更新，它就会自动转用 LTE 网络，以节约电量；而在对速度有需求的情况下，比如下载热门电视剧时，iPhone 12 Pro 会立即提速至 5G。

致敬 iPhone4 复古设计来了

对于普通用户来说，除了支持 5G 以外最直观的感受就是外观设计。

iPhone12 系列延续了刘海屏的设计，同时在外形上整体设计风格变得更加硬朗，回归了 iPhone4 的工业风设计美学，全系列采用了经典的平直角边框设计。

其中 iPhone 12/mini 采用了航空级铝制直角中框 + 玻璃后盖，而 iPhone 12 Pro 系列将沿用不锈钢直角中框 + 玻璃后盖。

值得一提的是，iPhone12 Pro 的玻璃后盖全新引入了硬度比大多数金属还要高的纳米级瓷晶体，使其与玻璃融为一体。苹果解释，该材质是苹果独家研发的配方，既体现了瓷的硬度，又保持了材料的光学通透性。据了解，其耐用性使得 iPhone12 Pro 抗跌落能力增至了 4 倍。

众所周知，自 iPhone6 以来，苹果手机轮廓就一直保持着圆角矩形风格，延续了五六代，消费者已经形成了审美疲劳。iPhone12 系列回归平直角边框设计，不仅在感官上给消费者带来全新的体验，而且致敬 iPhone4，赢得了不少果粉的好感。要知道，iPhone4 一代可是被誉为了苹果经典之作，在销量和口碑上双丰收。

此外，苹果还新增加了深蓝色的配色，观感非常不错。

A14 仿生芯片 5nm 制程工艺

毫无意外，此次 iPhone12 采用了最新的 A14 仿生芯片。也是目前行业首个量产 5nm 制程工艺的芯片。

苹果的 A 系列芯片的强大性能大家有目共睹。A14 仿生芯片在今年（2020 年）9 月份的苹果第一场秋季新品发布会上，已经亮相。苹果将 A14 芯片的首发交给了 iPad Air，给大家带来不少惊喜。

根据苹果官方公布的 A14 仿生芯片数据来看，芯片内部集成 118 亿个晶体管比 7nm 芯片增加了 40%，CPU 采用更为强大的全新六核设计，与 A12 仿生芯片相比性能提升 40%；图形处理器性能提升了 30%，包括 16 核架构的机器学习引擎可实现惊人的每秒 11 万亿次运算能力，机器学习性能也足足提升 2 倍。

要知道，晚 8 天发布的华为 Mate40 系列也同样搭载的是 5nm 制程工艺的芯片，麒麟 9000。按照惯例，每年 9 月份的 IFA 展，华为都会发布最新的麒麟芯片，但今年 IFA 展却因众所周知的原因缺席发布。当时有传言称，麒麟 9000 将会与华为 Mate40 系列一同发布。

同样都是台积电代工生产的最新 5nm 工艺制程，苹果 A14 仿生芯片和华为麒麟 9000，哪个更好呢？

这次的 iPhone 版本有点多

虽然 iPhone12 系列姗姗来迟，但一来就来了四款新机。

这次，iPhone12 系列带来了三个尺寸版本的四款新机，命名上也会沿用前代的 “Pro”和 “Max”标识进行区分，分别是 5.4 英寸的 iPhone12 mini、6.1 英寸的 iPhone12、iPhone12 Pro 以及 6.7 英寸的超大杯 iPhone 12 Pro Max。

这成为有史以来，苹果单场发布会发布最多数量 iPhone 新机的一次，最大尺寸和新 mini 型号一并登场。

在拍照方面，iPhone12 系列的夜间模式可以用于广角和超广角摄像头，低光拍摄能力更强。尤其是 iPhone12 Pro 系列在激光雷达技术的加持之下，夜间模式可以拍人像。

特别需要提醒的一点是，在防抖功能上，iPhone12 系列并未采用目前广泛使用的 OIS 光学防抖技术，而是搭载了传感器位移式防抖技术，该技术向来是数码单反相机的独门秘技，这是首次用于智能手机。

根据媒体报道，传感器位移式防抖技术的运行轨迹是当主摄拍摄时，移动的是传感器而非镜头，因此能够提升摄像头捕捉动态效果和视频防抖体验。

只是 “60Hz”刷新率屏幕还挺让人意外的，毕竟，国产手机旗舰机已经普遍使用上了 120Hz 刷新率屏幕。

此前，有传闻称 iPhone12 Pro 将会支持 120Hz 的刷新率，但苹果产业链分析郭明錤曾在 9 月份表示，所有的新 iPhone 都不会拥有 120Hz 刷新率，该功能会在 2021 年引入。如今看来，确实要等到明年了。

反杀机会来了？

综合下来，iPhone12 系列作为苹果跨入 5G 时代的首款产品，诚意还是有的。至于市场表现，第三方机构还是非常看好的。

今年苹果市场表现出乎意料，完全未受疫情影响。今年苹果第三财季报告上，苹果 CEO 库克表示 iPhone 业务的增长超出了预期，其表示 iPhone 在五月和六月市场表现非常不错。

从第三方数据报告来看，苹果 iPhone 在中国第二季度市场表现非常抢眼。来自 Counterpoint 数据显示，2020 年第二季度，苹果虽然位列第四，但同比增长了 34%，是唯二增长的手机品牌（另一个是华为）。

Omdia 发布了最新手机销量排行榜，报告显示，今年上半年，iPhone11 卖出 3770 万部，成为出货量最大的手机，领先第二名三星 GalaxyA51 多出了 2330 万台。

对于今年发布的 iPhone12，行业普遍看好，因为会拉动苹果用户的换机潮。

摩根士丹利报告显示，iPhone 12 发布前夕，中国市场上的 “iPhone 更新换代可能性显著”。据了解，中国市场上有 68% 以上的 iPhone 至少已经使用了两年时间，这个数字比去年上升了 8%，与 2017 年的相比更是增加了 20%。

因此，报告指出 iPhone 在中国市场的更新换代可能性十分显著，为过去四年来之最，这也意味着 iPhone 的出货量增长率在 2021 年财年会显著加速。

此外，苹果的正面交锋对手华为，会在 8 天之后发布可能被称之为 “绝唱”的 Mate40 系列。

因为美国制裁，麒麟 9000 或将成为绝唱，华为将因此丢掉高端旗舰 Mate/P 系列的市场份额。据 Digitimes 报道称，华为 “丢掉”的份额将被三星和苹果瓜分，尤其是高端产品市场。

2019 年华为超越苹果成为全球第二大手机厂商，然而，华为被禁之后，苹果很有可能借此翻盘，市场重新洗牌。

iPhone12，真香。