苹果 iPhone 12 四款机型齐发：终于加入 5G，设计致敬乔布斯？





在苹果秋季发布会上 “跳票”的 iPhone 12 系列新机，终于在秋季第二场特别活动中姗姗而至。

北京时间 10 月 14 日凌晨，苹果通过线上方式推出 iPhone 12 系列新机，包括 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 四款手机，售价 699 美元起。

此外，在此次活动中，苹果还推出了 MagSafe 磁吸充电器和保护壳以及一款智能音箱产品 HomePod mini。

在华为、OPPO、vivo、小米、中兴、一加、realme 等国产品牌几乎悉数推出 5G 手机后，苹果也迎来了旗下首款 5G 手机，iPhone12 全系支持 5G 网络。发布会上，苹果 CEO 库克宣布 “iPhone 即将进入 5G 时代。”

不过，iPhone 12 系列新机在包装盒中取消了 EarPods 耳机和充电器的标配，苹果称后续 iPhone 11、XR 和 SE 的新机也都将跟进这一行动，取消 EarPods 耳机和充电器，对于取消的原因，苹果将其解释为 “节省包装材料，降低对环境的影响”。

一机四款，新增 mini 系列

新一代 iPhone 12 系列，拥有 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 四个版本。其中，iPhone 12 和 mini 版尺寸分别为 6.1 英寸和 5.4 英寸，iPhone 12 Pro 系列则拥有 6.1 英寸和 6.7 英寸两种尺寸版本。

iPhone 12 屏幕材质由 LCD 改为了 OLED，边框更窄，机身比上一代薄 11%，重量轻了 16%。新机采用全新的方正直角设计和前后双面玻璃材质，以及铝合金哑光边框，整体看上去似乎在向 iPhone 经典机型——iPhone 4 致敬。而 iPhone 4 一直被认为是苹果创始人 乔布斯的 “最后得意之作”。

和上代产品相比，iPhone 12 mini 可以看作是新增的系列，官方称这款产品相比 4.7 英寸的 iPhone 8 更小更轻，却拥有 5.4 英寸的屏幕。

拍照方面，iPhone 12 和 iPhone 12 mini 则仍然是广角 + 超广角双摄镜头组合，光圈为ƒ/1.6。

“大杯”iPhone 12 Pro 系列这款产品的设计和前两款一致，不过它配备了后置三摄，同时使用了更高级的不锈钢材质，防水性能更高，等级达到 IP68 级，苹果宣称其能在水下 6 米坚持 30 分钟。

iPhone 12 Pro 在相机方面进一步加强，采用 1200 万像素后置三摄设计，其中 iPhone 12 Pro 为广角、超广角、长焦三摄镜头组，全新 7P 镜片的广角，ƒ/1.6 光圈，52mm 焦距四倍长焦。iPhone 12 Pro Max 为三摄镜头组（广角、超广角、长焦）+LiDAR，全新 7P 镜片的广角，ƒ/1.6，65mm 焦距五倍长焦。

这款手机还采用了全新光学图像稳定系统，在拍摄时能够让摄像头传感器进行位移，而不是传统的镜头位移。拍照之外，iPhone12 Pro 还提供了 Apple ProRAW 格式、四个摄像头都支持这一格式。

性能方面，iPhone 12 系列内置苹果自研 A14 处理器，这款芯片此前已率先在 9 月发布的 iPad 上搭载，能够流畅运行英雄联盟等大型手游。

A14 芯片基于 5nm 工艺技术，也是首款使用 5nm 芯片的智能手机，集成了 118 亿个晶体管。A14 CPU 采用 6 核设计，GPU 4 核设计，还搭载了全新 16 核 Neural Engine，官方称性能比上一代提升 80%，每秒最高处理 11 万亿个操作，机器学习比上一代提升 70%。

相比上代产品，iPhone 12 系列在售价方面没有明显变化，规格较高的 iPhone 12 Pro 系列有 128G、256G、512G 三种存储规格可选，iPhone 12 Pro 售价 999 美元起，iPhone 12 Pro Max 售价 1099 美元起，共有四种配色，分别是金色、银色、石墨色和海蓝色。

iPhone 12 mini 售价 699 美元起，iPhone 12 售价 799 美元起，均提供 64GB、128GB 和 256GB 三种存储规格，共有五种颜色，分别是黑色、白色、红色、绿色和蓝色。

上市时间方面，“乞丐版”iPhone 12 mini 和 “皇帝版”iPhone 12 Pro Max 这两款机型将于 11 月 13 日发售，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 将于 10 月 23 日发售。

iPhone 进入 5G 时代

自去年 6 月 6 日工信部正式发放 5G 牌照后，国内 5G 新机便接踵而至，5G 手机已是大势所趋。中国信通院发布的最新报告显示，1-9 月国内市场 5G 手机累计出货量达 1.08 亿部、上市新机型累计 167 款，占比分别为 47.7% 和 46.5%。

iPhone 12 全面支持 5G 对于手机市场来说具有里程碑意义，iPhone 进入 5G 时代也或将意味着手机市场全面进入 5G 时代。

作为苹果公司推出的首款 5G 手机，iPhone 12 在 5G 方面的能力也 “一步到位”。为了支持 5G 网络，苹果重新设计了 iPhone 12 的框架，包括铝制中框的天线，采用了定制的 5G 天线和无线电组件。

同时，苹果表示针对 5G 网络进行了优化，新机加入了 “Smart Data Mode”智能数据模式，能够根据用户使用场景判断用户是否真正需要 5G 网络，再自动选择 4G 或 5G 网络，以起到省电的作用。同时，这款手机美国机型支持毫米波，中国机型支持 Sub-6GHz 标准。

苹果 CEO 库克宣布 “iPhone 即将进入 5G 时代。”

“5G 是迄今为止最令人兴奋的一步。”库克说，5G 的速度更快，延时更低，同时在隐私和安全上具备优势，因为不需要连接到公共热点。

发布会上，美国第一大运营商 Verizon 高管为 iPhone 12 发布站台，同时，苹果还在视频中展示了 5G 多角度观看超高清视频比赛的场景。

两款特别产品

在该特别活动上，苹果还推出了 MagSafe 磁吸充电器和保护壳，以及一款智能音箱产品——HomePod mini。

MagSafe 充电器可以同时给手机、手表充电，利用磁吸设计，MagSafe 钱包可以契合地扣在手机上。

HomePod mini 是苹果的一个全产品，和 HomePod 不同，mini 版本体积更小，售价也更低，有黑白两色可选，售价 99 美元。

这款产品配备背光触控屏，可以控制音量、播放 / 暂停，当用户调用 Siri 时，它还能发光。搭载苹果 S5 芯片，支持全频单元和两个低频无源单元，360 度发声苹果将其称之为 “计算音频”，并为他设计了复杂的调谐模型优化响度和动态范围。

苹果强调了这款产品的音质，以及它作为家庭中心的重要性。苹果表示，Siri 和 HomePod Mini 可以实现你对智能音箱的所有期望。另外，苹果宣称，Siri 在过去的三年里语音识别的准确率提高了一倍。

此外，发布会上，苹果表示 iPhone 12 系列包装盒将不包含耳机和充电器，只有 Lightning 转 USB-C 充电线。苹果称此举是为了 “节省包装材料，降低对环境的影响。”后续 iPhone 11、XR 和 SE 的新机都将取消 EarPods 耳机和充电器。

不过，业内人士认为，此举除了苹果宣称的 “环保”因素，或许还为降低一部分成本，以保证新 iPhone 的价格上涨幅度不至太大。而尽管耳机和充电器只是配件产品，但这一举措或将引发一部分用户的质疑。