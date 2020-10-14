又为苹果 “打工”？美国两大运营商补贴送 iPhone 12

美国运营商 AT&T 和 Verizon 宣布将免费赠送 5G 版 iPhone，显示他们正为在潜在的巨大 “升级周期”中努力争夺新用户做准备。

AT&T 和 Verizon 于美国当地时间周二宣布的促销活动，恰逢苹果发布首款 5G iPhone。5G iPhone 是苹果今年推出的最重要产品，也是自 2017 年以来对这款智能手机进行的首次重大重新设计。运营商们对其期待已久，正如促销中所示，每家运营商都渴望利用这个时机赢得新用户，至少也是巩固基础。

这些优惠促销堪称是一场赌博：如果移动服务提供商愿意在两年多的付款周期内承担购买手机的费用，订户可能更倾向于签约价格更高的无限流量套餐。

虽然所有运营商都需要客户提供合格的以旧换新设备和定制无限流量套餐，但 AT&T 愿意向新老客户提供免费 iPhone，而 Verizon 的免费优惠则只针对新客户。不过对于符合条件的老客户，每月只需支付 15 美元就可以获得一部新 iPhone。

鉴于过去几年手机销售低迷，预计 5G iPhone 的到来将成为一个稳健的升级周期。但正如 AT&T 首席执行官约翰 · 斯坦基 (John Stankey)所说，需求可能会受到严峻的经济状况和新冠疫情导致失业的影响。

无论人们是否准备好迎接 5G iPhone，如果客户对他们昂贵的新手机没有大幅提高速度感到失望，那么跃升到 5G 对运营商来说可能是个棘手问题。

美国运营商已经花费数十亿美元升级 5G 网络，其速度预期比目前的连接快 10 倍。周二，Verizon 成为第三家宣称拥有全国 5G 网络覆盖的运营商。但目前，随着运营商继续扩大网络，超高速 5G 体验仅在有限的地区可用。

得益于与 Sprint 合并，如今成为美国第二大运营商的 T-Mobile US 也在进行促销活动。该公司正在向以旧换新的新客户提供两部 iPhone 12 Pro，每部费用仅 100 美元。该公司还以折价方式以半价出售新款 iPhone。

AT&T 也在提供类似谷歌安卓手机的优惠。购买新 5G 设备的安卓用户，只要签约 AT&T 5G 无限流量套餐，就可以享受以旧换新优惠，他们的三星、LG 和摩托罗拉手机最高折价可达 700 美元。