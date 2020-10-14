苹果 iPhone 12 电源线改 USB-C 接口，好处多但用户要多掏钱

在美国当地时间 10 月 13 日举行的 iPhone 发布会上，苹果负责环境、政策和社会倡议的副总裁丽莎 · 杰克逊 (Lisa Jackson)宣布了该公司减少浪费和碳排放的最新举措，这也可能改变手机目前的充电方式。

杰克逊解释说，苹果在即将上市的 iPhone 12 包装盒中不再包括 USB 电源适配器或耳机，取而代之的是，新 iPhone 将只配 USB-C 闪电数据线，该数据线可插入自 2016 年以来销售的大多数苹果笔记本电脑电源适配器中。要想直接为 iPhone 12 充电，消费者需要购买单独的 USB-C 电源适配器。

杰克逊的声明立即遭到了消费者的反对，他们认为苹果是在强迫他们分别购买适配器和耳机。但杰克逊表示，在 iPhone 12 的包装盒中去掉适配器和耳机将会减小其包装尺寸，节省的材料可以包装更多设备。杰克逊说，这一转变将每年减少 200 多万吨碳排放，相当于减少 45 万辆上路汽车。

苹果此举并非没有先例。在 9 月份举行的发布会上，杰克逊也曾宣布，苹果决定在最新型号的 Apple Watch 包装盒中不再提供充电线。

尽管有些人哀叹失去了这些关键的配件，技术爱好者多年来也始终在抱怨苹果 2016 年决定取消 iPhone 耳机插孔的决定，但与更老的方形 USB-A 相比，更小的圆形 USB-C 有更多优势，经久耐用，可逆，用途更广。

此外，USB-C 传输的功率更高。苹果 USB-A 电源适配器现在实际上已经停产，它只能传输 5 瓦的电力，这让人感觉充电时间更长。而新的 USB-C 可与苹果的 12 瓦、30 瓦甚至 96 瓦的适配器兼容。与现在已有 10 年历史的 5 瓦充电技术相比，这些新技术更像是 “涡轮增压”。

但苹果一贯的做法是，升级的确可以带来实实在在的好处，不过绝不会免费提供。移除耳机插孔让消费者需要花费 200 美元购买 AirPods，而新的 iPhone 可能会导致数以百万计的 USB-A 电源适配器下架。但这些周期性的转变也为新技术打开了大门。从电源适配器的原材料到无线充电的新形式，充电设备的每个部分目前都在被重新设计。

因此，如果说苹果因在增加长焦镜头等功能或推出新的折叠手机设计方面行动迟缓而受到批评，那么它在推动技术进步方面也应该得到一些赞扬，就像它试图改进充电技术方面所做的那样。

所有这些都表明，尽管苹果刚刚发布了四款新 iPhone 和全新 HomePod，但其最具影响力的产品可能是这条价值 20 美元的数据线。