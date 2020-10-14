最晚入场的苹果 iPhone 12 并没有错过 5G 时机：库克的环保算盘噼啪响

Wow，What an amazing Day！

真快，又到了苹果介绍新品的时候了。库克大爷还是满脸笑容，出来和果粉们打招呼。他最近的心情相当不错。虽然疫情影响了苹果研发节奏，打击了苹果销售业绩，但并没有阻止苹果股价继续在无限放水的美国股市持续飙升。接班乔布斯已经九年时间了，虽然库克没有前任那样的号召力和创造力，但他却取得了更大的商业成功。

在过去九年时间，库克带领着苹果先后成为首家市值突破 1 万亿和 2 万亿美元的上市公司。他自己的个人财富也在今年超过了 10 亿美元，打造了一位职业经理人 (非创始人和早期创始员工)的创富传奇。库克来自美国南部的阿拉巴马州，父母是船坞工人和药店员工，他的奋斗之路也是相当励志。

话题回到苹果新品。看起来，库克对线上发布会的效果相当满意。健康环保，还可以铛铛地加特效，可以更为突出的介绍新品特性。苹果自带顶级流量，有没有线下发布会，媒体都是趋之若鹜地报道。上个月的苹果手机手表发布会，单是在 YouTube 一个平台上的观众人数就超过了 150 万，这还没有包括官网以及中国市场的观众。没有意外的话，下个月苹果还会再来一场线上发布会，介绍自家 A 系列芯片的 Mac 新品。

今天苹果发布了 iPhone 12 系列的四款手机：5.4 寸屏的 iPhone 12 Mini、6.1 寸屏的 iPhone 12、6.1 寸屏的 iPhone 12 Pro、6.7 寸屏的 iPhone 12 Pro Max，售价从 649 美元到 1099 美元不等 (国内 5499 元至 9299 元)。此外，苹果还发布了售价 99 美元 (国内 749 元)的迷你智能音箱 HomePod Mini。iPhone 12 和 12 Pro 本周开放预售，下周上市；Mini 和 Pro Max11 月中旬开放预售，11 月底上市。HomePod Mini 也会在 11 月中旬上市。

iPhone 12 全系列都采用了 5 纳米工艺 A14 仿生芯片、更加抗摔的超磁晶面板、哑光不锈钢边框、Magsafe 磁吸后背、Super Retina XDR 的 OLED 屏幕。两款 Pro 机型的卖点包括：更好的三摄镜头组，视频性能提升、杜比视界、激光雷达扫描。Pro Max 还拥有更大的 1.7μm 像素传感器和更好的中焦人像镜头。此外，两款 Pro 机型终于是 128GB 起售了。

2020 年的 iPhone 发布会不同寻常

这是苹果最晚召开的 iPhone 发布会，除了 2011 年的 iPhone 4s，苹果没有在 10 月份发布过手机。通常都是在 9 月的第二个星期二发布，并在第三个星期五上市。今年 iPhone 12 系列的延期发布自然是受到了新冠疫情的拖累，疫情不仅影响到了苹果供应链合作伙伴的运营，也打乱了苹果中美两地合作的研发进度。iPhone 12 Mini 和 Pro Max 甚至要到 11 月底才能上市。

这是苹果发布机型最多的 iPhone 发布会。今天苹果一次发布了四款 iPhone：iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max。从最初的每年只发一款 iPhone，到 2013 年开始每年发布两款，再到 2017 年一次发布三款，到今年更是连续发布了五款机型 (算上年初的 iPhone SE 2)，屏幕尺寸从小到大，价格从低到高。苹果覆盖了中端到超高端的每一个细分市场。

这是苹果自 2017 年的 iPhone X 以来的首次设计重大调整，重新回到了直角边框。过去十年苹果每次调整机身设计，都会迎来销量井喷，2010 年的 iPhone 4、2014 年 iPhone 6、2017 年 iPhone X。iPhone 6 发布后的 12 个月 (即苹果的财政年度)，苹果更是创下了 2.31 亿部 iPhone 的销量记录，之后再也没有达到过这个规模。

这是苹果在进入 5G 时代的首代 iPhone，比三星、华为等竞争对手晚了一年多时间。由于英特尔迟迟无法拿出成熟的 5G 基带芯片，去年 4 月苹果不得不放弃与高通的专利授权诉讼大战，被迫与后者签下多年期专利授权协议以及 5G 基带芯片供应合约。但因为研发周期问题，直到今年的 iPhone 12 系列才重新回归高通的基带芯片，就此迈入 5G 时代。由于 iPhone 信号差的槽点深入人心，高通基带也成为了今年 iPhone 的一大卖点。

但略微尴尬的是，苹果在紧锣密鼓尽快发布 5G iPhone，运营商却没有及时部署 5G 网络，至少美国市场和中国完全不在一个级别。AT&T 和 T-Mobile 推出的 sub-6GHz 5G 下载速度没比 LTE 快上多少，最大运营商 Verizon 的毫米波 5G 基站更是寥寥无几。为了提振消费者对 5G 网络的信心。库克专门请来了美国最大运营商 Verizon 的 CEO 来介绍他们毫米波 5G 网络的铺设规划。目前整个硅谷地区，Verizon 只在圣何塞的市区有零星几个 5G 基站，旧金山则要等到今年年底。

苹果每次改设计都会迎来销量飙升

有没有可用 5G 并不会影响到用户的购机热情，或者准确的说，并不会影响老用户的升级热情。因为随着全球智能手机市场陷入饱和，苹果的用户拓展增速也陷入了停滞。过去几年，iPhone 的销量主要来自于此前老用户的常规升级，而不是来自新增用户。市场研究机构 Above Avalon 的统计数据显示，过去几年首次购买 iPhone 的新用户数量出现了大幅下滑，2019 年仅有 5200 万人首次购买 iPhone，较 2016 年的 1.29 亿人锐减 63%。

或许这也是过去几年 iPhone 销量始终无法突破 iPhone 6/6 Plus 发布之后那年 2.31 亿部销售记录的主要原因。由于销量无法提升，苹果的 iPhone 销售额增长完全来自于提升单品价格。从 2018 年第四季度开始，iPhone 销量甚至出现了大幅下滑，苹果也不再公布官方的具体销量。IDC 数据显示，2019 年 iPhone 销量下滑了 8.5%，降至 1.91 亿部的六年新低。

但换个角度看，过去几年 iPhone 的销售疲软也意味着老用户升级需求在不断积累。券商 Wedbush 分析师预计，目前全球 9.5 亿部 iPhone 中，有超过三分之一已经到了必须升级的时候，这就相当于超过 3 亿部 iPhone 等着换新购机。而且至少 40% 的 iPhone 用户，手机都用了超过三年半时间。

从以往来看，苹果每次进行设计重大调整，都会激发此前老用户的购机热潮，迎来一波销量增长。2014 年的大屏 iPhone 6/6 Plus 和 2017 年的 iPhone X 都是如此。今年的 iPhone 12 系列不仅进行了设计调整，机身更加轻薄，屏幕黑边变细，而且从低端到高端都采用了相同的 OLED 屏幕，彻底补上了此前 iPhone XR 和 11 的最大槽点。没有上高刷屏并不是关键的购机因素。

与往年相比，今年四款 5G iPhone 都没有明显的缺陷，iPhone X 以及之前的老用户完全可以放心升级。摩根士丹利分析师预计，苹果 2021 财年 (从 9 月 27 日开始)的 iPhone 销量或将达到 2.2 亿部，同比增长 22%。彭博社预计，苹果今年下单了至少 7500 万部 iPhone。考虑到今年的疫情带来全球经济下滑，显然还会拖累智能手机市场陷入萎缩，大摩对苹果的销量增长预期相当令人惊讶。

库克的赚钱算盘打得比会计还精

要推动苹果业绩增长，单靠 iPhone 是不够的。在过去两年 iPhone 销量陷入低谷的情况下，苹果更多地开始关注服务业务和其他产品。今年第二季度苹果 “其他产品”营收已经达到了 64.5 亿美元，占据总营收的 10%，已经接近 iPad 和 Mac 业务线的规模。苹果手表和 AirPods 显然是其中最畅销的产品。由于定价过高的原因，HomePod 上市两年来并没有占据足够大的市场份额，苹果不得不把 HomePod 的定价从原先的 349 美元降到 249 美元。

据市场调研公司 eMarketer 统计，目前美国有 5800 万消费者使用亚马逊 Echo 智能音箱，2650 万消费者使用谷歌 Nest 智能音箱，而 Sonos、HomePod、Bose 等其他品牌智能音箱的用户加起来只有 1500 万人。99 美元的 HomePod Mini 是苹果扩大自己智能音箱用户基数的重要举措。为了全力推广自家产品，苹果还在自己的销售渠道下架了 Bose、Sonos 等第三方品牌的耳机和音箱产品。

配件同样是苹果利润率很高的产品线。今年苹果以环保的名义，从手表到手机都取消了标配的充电头和耳机。即便是售价 1099 美元 (国内 9299 元)的旗舰款 iPhone 12 Pro Max 也没有了充电头，这么贵的手机连个快充插头都没有，也是苹果的自信所在：消费者在吐槽抱怨之后，还是会掏钱买单。换成其他品牌在旗舰手机上这么减配，可能会被消费者直接抛弃。

今年的 iPhone 12 系列全线改为 Type-C 到 Lightning 转接线，意味着 iPhone 老用户手中的 “传家宝”五福一安充电头彻底被淘汰了。大部分新机销售都来自 iPhone 老用户升级，他们手里并没有 Type-C 接口的充电头。苹果所谓的 “让用户利用现有充电头”的理由根本不成立，因为只有去年的 iPhone 11 Pro 和 Pro Max 才标配了 Type-C 接口充电头。

老用户想要使用苹果官方推荐的 20W USB-C 充电头，还得额外花费 19 美元 (国内 149 元)购买。一来一去，苹果即省下了原先标配的充电头和耳机成本，又额外增加了大量的充电头销售额。按照年度销售 2 亿部 iPhone 来粗略估算，苹果这个 “环保举措”可以轻松入账几十亿美元。如果明年 iPhone 13 系列统一为 iPad 目前的 Type-C 接口，苹果还能再大卖一波配件。库克的环保算盘，打得比会计还精明。

或许库克并不是乔布斯那样具有前瞻开拓视野的行业创新者，但他却能把苹果的技术和产品发挥出最大的商业价值。如今的苹果一年发布五款 iPhone，屏幕从 4.7 寸一直扩大到 6.7 寸，颜色也从单色逐渐扩展到五颜六色，价位更从 399 美元一直涵盖到 1099 美元。只要智能手机依旧是人们的主要网络入口，库克就能沿着乔布斯铺设好的 iOS 平台继续走下去。

虽然苹果是最晚推出 5G 手机的智能手机厂商，但考虑到 5G 网络的实际铺设进度，iPhone 12 系列并没有错过收割 5G 手机市场的机会。而且，支持 5G 给了此前持币观望的 iPhone 老用户升级新机的充分理由，单是这部分升级带来的销量，就足够库克迎来业绩丰收的一年了。