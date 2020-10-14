苹果发布会外媒评论汇总：5G iPhone 12 未必能带来 5G 速度

北京时间 10 月 14 日凌晨，苹果公司官宣四款 iPhone 12，正式进入 5G 时代。最新 iPhone 12 将不再提供有线耳机和充电器，充电方面将采用升级的无线充电系统 MagSafe 系统。

价格方面，iPhone 12 Mini 起售价为 699 美元，iPhone 12 起售价为 799 美元，iPhone 12 Pro 起售价为 999 美元。

发布会结束后，多家外国科技媒体对苹果发布会进行了点评。

以下是主要外媒观点：

路透社：5G iPhone 未必能带来 5G 速度

新款 iPhone 12 将测试苹果是否利用 5G 引起消费者的购买热潮。但用户是否会看到速度的大幅提升，将在取决于他们在哪里使用该设备。TECHnalysis Research 负责人表示 “很多小细节，它们阻碍了 5G 承诺的兑现。”他认为，苹果可能会在手机出货时让一些客户感到失望，在运营商建立网络之前，苹果只会适度提高速度。

俄州塔尔萨市 Longbow 资产管理公司首席执行官 Jake Dollarhide 表示，由于冠状病毒大流行，苹果可能会遇到一个冷淡的假期。“由于流感季节与 COVID 和寒冷的天气交汇，迫使每个人进入室内，所以我认为今年圣诞节销售 iPhone 会更加困难。尽管 Apple 是一家科技公司，但并不以在线销售而闻名，其以店内体验而闻名。”

彭博社：新 iPhone 需求会受低迷经济影响

5G iPhone 是苹果本年度最重要的产品。鉴于过去几年手机销售的低迷速度，预计新 iPhone 的到来将触发强劲的升级周期。但正如 AT&T 首席执行官 John Stankey 上个月表示的那样，需求可能会被低迷的经济形势所影响。

5G 网络准备好了吗？美国运营商已经花费了数十亿美元，使用第五代无线技术升级其网络，该技术的速度比当前的连接快 10 倍。Verizon 在周二成为第三家拥有全国性 5G 覆盖面的运营商。但是目前，随着运营商不断扩展其网络，仅在有限的区域中才能提供超快 5G 体验。

CNBC：新产品显示出苹果在细分客户方面更加出色

苹果公司周二在视频演示中宣布了新 iPhone，内容涉及新设备的更快芯片，5G 速度和功能以及改进后的摄像头。但是，对于投资者和客户而言，最重要的信息之一是缩短了上架时间：更改了 iPhone 系列的细分和定价。

苹果首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）在一月份表示，去年中端 iPhone 11 是假期季度最畅销的 iPhone。天风国际分析师郭明錤在周一正式发布的报告中预测，iPhone 12 有望成为新机型中最畅销的 iPhone，出货量约占 40%。对于苹果投资者而言，最大的消息可能是该公司在细分客户方面变得越来越出色。

《Fortune》：iPhone 12 是 “苹果十年来的一次升级机会”

苹果在加入 5G 革命方面落后于其全球竞争对手，包括韩国的三星和中国的华为，都在去年推出了 5G 手机。Wedbush Securities 的分析师 Dan Ives 估计，有 40% 的苹果用户三年半都没有升级手机，这为更换手机创造了巨大的机会。他称 iPhone 12 是 “苹果十年来的一次升级机会”，并预测在本财年 iPhone 的销量将创下公司在 2015 年推出 iPhone 6 Plus 后售出 2.31 亿部的最高纪录。

新款 iPhone 的运行速度是否能达到预期也是人们所关注的。Strategy Analytics 的副总监 Boris Metodiev 曾对媒体表示：对于美国消费者来说，拥有支持 5G 的智能手机 “就像拥有法拉利…… 但是在您当地的村庄使用它，您将无法开车。每小时 200 英里，仅仅是因为无法在这种道路上达到高速。”

纽约时报：四款新机型发布将刺激iPhone销售

今年发布会的不同之处在于，苹果将销售四款iPhone机型，而近几年其策略通常为发布三款iPhone。长期以来，分析师和投资者一直期待新款iPhone能够刺激公司主要产品的销售。现有的iPhone用户更需要升级，而且许多人都对5G iPhone抱有很高的期望。对于苹果而言最重要的是，它将在关键的假期销售旺季之前开始发售新设备。