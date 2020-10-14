GSMA 白皮书：毫米波成为 5G 下一阶段重点部署的核心技术之一

10 月 14 日消息，5G 毫米波的应用将开启 5G 发展的新阶段，有望释放出 5G 的全部潜能。在 “5G 毫米波产业高峰论坛”上，GSMA（全球移动通信系统协会）正式发布了其《5G 毫米波技术白皮书》。

《白皮书》指出，5G 毫米波拥有频率资源丰富 / 带宽极大、易与波束赋形技术结合、可实现极低时延、可支持密集化部署、可进行高精度定位、集成度高这六大技术优势，能够充分释放 5G 的全部潜能，成为 5G 下一阶段重点部署的核心技术之一。

5G 毫米波使用更高的频率，实现更快的速率，具备更大的系统容量和更强的业务能力，能够帮助 5G 真正实现最初的承诺，达成 5G 最初的愿景。“毫米波当仁不让的成为了 5G 重点部署的关键技术。但目前 5G 毫米波的商业化还处在初期，产业链没有全面开花，应用场景处在‘养在深闺人未识’的状态中。”GSMA 大中华区总裁斯寒如是说。

￼5G 毫米波预计将在 2035 年之前对全球 GDP 做出 5650 亿美元的贡献，占 5G 总贡献的 25%。5G 毫米波和中低频的 Sub-6 GHz 互相配合、互相补充，是实现 5G 完整和最优用户体验的关键。“能否实现 5G 最初的全部承诺，达成 5G 最初的全部愿景，是 5G 成功与否的关键所在。”GSMA 大中华区技术总经理刘鸿表示。

值得一提的是，GSMA 在广泛征求运营商、设备制造商、芯片提供商、终端厂商、测试服务提供商、高校科研院所在内的产业各方的意见，形成了《5G 毫米波技术白皮书》。刘鸿代表 GSMA 在此次论坛发布了白皮书，并进行了深度分析和解读。

斯寒表示：“希望通过白皮书能够总结 5G 毫米波的技术优势，阐述 5G 毫米波的创新解决方案，讲解 5G 毫米波的产品实现方案和测试方案，描述 5G 毫米波的应用场景，推动产业形成对 5G 毫米波的共识，促进 5G 毫米波的技术进步和产业发展。”

毫米波的应用也已经提上日程。5G 毫米波是 “新基建”的重要组成部分，也是运营商满足行业能力要求的必要手段。中国联通研究院副院长迟永生表示，中国联通未来将以科技冬奥为时间节点，通过试点试验，在行业内率先形成产业生态，带动国内产业链加速发展，做好毫米波 26GHz 频段设备、芯片、终端的准备，服务科技冬奥，展示中国通信行业实力。

产业链企业早已针对毫米波开展了广泛的产品和技术研究。“毫米波频段丰富的带宽资源对于提升 5G 性能和容量，降低时延而言至关重要。”高通中国区研发负责人徐晧表示。高通已经推出了多代 5G 毫米波解决方案，并通过持续的研发和试验证明毫米波可以用于移动通信，并积极携手合作伙伴将毫米波扩展至室内部署、公共网络及企业专网，持续推动 5G 毫米波的演进。