苹果 iPhone 12 Pro Geekbench 跑分出炉：多核成绩低于同样搭载 A14 处理器的 iPad Air 4

IT之家 10 月 15 日消息 根据此前 iPad Air 4 A14 Bionic 的基准测试显示，其性能击败了骁龙 865 Plus 等产品，再次巩固了其作为最快移动芯片的地位。现在搭载该芯片的 iPhone 12 Pro 的早期跑分也已出炉，一起来看一下。

基准测试应用 Geekbench 5 显示，搭载 5nm 工艺 A14 Bionic 处理器的 iPhone 12 Pro 的成绩要低于 iPad Air 4，下面是两款设备单核和多核的成绩：

iPad Air 4：

单核 - 1583

多核 - 4198

iPhone 12 Pro：

单核 - 1590

多核 - 3120

可以看到，iPhone 12 Pro 在单核测试中成功超越 iPad Air 4，但在多核测试中惨遭失败。为什么会这样呢？Geekbench 5 显示，iPhone 12 Pro 性能最高的核心运行在 3.00GHz，因此并没有降速，那原因可能是什么？IT之家了解到，根据 MacRumors 的说法，这可能是由于 Geekbench 5 在 iPhone 12 Pro 简单设置后就立即运行了，这样有时会导致偏低的结果 , 但目前还无法完全确定原因。

值得一提的是，Xcode 12.1 测试版中的 plist 文件显示，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 机型配备了 6GB 内存，而低端 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 机型的内存为 4GB。