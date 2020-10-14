北斗三号系统卫星总设计师曾表示：苹果 iPhone 12 支持北斗是必然的，否则一定会惨遭淘汰

IT之家10月14日消息 苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。苹果正式宣布iPhone 12/mini手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。支持白色、黑色、蓝色、绿色和红色。

今日发布会结束后，苹果官网也正式公布了国行 iPhone 12 系列的售价和参数等信息，IT之家获悉，iPhone 12 系列将内置 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗卫星五种导航卫星支持。而新款iPhone 11/XR、iPad Pro蜂窝网络版也已经支持北斗导航系统。

作为 GNSS（全球导航卫星系统）的成员之一，中国北斗卫星系统在近几年取得了市场的广泛认可，它也与美国 GPS、欧洲 GALILEO 以及俄罗斯的 GLONASS 一并构建起了全球顶级卫星导航系统。

据《中国经济周刊》报道，今年8月份，中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其在国新办发布会上介绍，目前大部分智能手机均支持北斗导航。当时，苹果公司还没有与北斗合作。

当时，北斗三号系统卫星总设计师、中科院微小卫星创新研究院副院长林宝军曾表示，“我估计支持北斗是必然的，否则iPhone 12一定会惨遭淘汰。”

iPhone 12发布后，最新采访介绍，林宝军表示，现在国内70%智能手机的芯片已经同时支持GPS和北斗。很多人感知不到北斗系统，是因为手机厂商、地图软件的制造商往往用“GPS”来代替所有卫星导航系统，大家也习惯说“打开GPS导航”。

与其他卫星导航系统相比，北斗三号有一大特点，即空间段采用三种轨道卫星组成混合星座。“形象来说，我们的卫星‘站得高看得远’。”

从星座构成来讲，GPS、格洛纳斯和伽利略均采用中轨道地球卫星，卫星轨道距离地球表面约20000千米；北斗系统则采用低中高轨道结合的组网方式，除有24颗中轨道地球卫星外，还有6颗距离地表约36000千米的高轨道地球卫星。

“现在大部分手机上都是北斗和GPS共同作用，但咱北斗的可见星多，所以发挥主要作用的就是北斗。”林宝军说。

目前，全球已有120余个国家和地区使用北斗系统，全球服务可用性优于99%，这意味着在一年365天中，用户可在超过99%的时间内，享受到由北斗提供的服务。

• 前往苹果京东自营旗舰店关注Apple新品信息