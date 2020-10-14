微软推送 Win10 2004 累积更新，版本号 19041.572

IT之家10月14日消息 据网友投递，微软今日下发了 Windows 10 KB4579311 累计更新补丁，更新后可使 Windows 10 2004 或 20H2 预览用户的版本号分别升至 19041.572 或 19042.572。

Windows 10 KB4579311 是一个注重安全性的更新，它没有新功能或主要 bug 修复程序，以下是亮点：

更新以提高使用 Microsoft Office 产品时的安全性。

用于验证用户名和密码的更新。

更新以提高 Windows 执行基本操作时的安全性。

以下是修复的 Bug 列表：

解决 win32k 中特权可能提升的问题。

解决了组策略服务的问题，该问题可能会递归地从 %systemroot%\systm32 中按字母顺序删除关键文件。当策略配置为删除缓存的配置文件时，将发生此问题。这些文件删除可能会导致停止错误 "0x5A （CRITICAL_SERVICE_FAILED）" 启动失败。

解决了使用用户界面创建空端口的问题。

Windows 应用平台和框架、微软图形组件、Windows 媒体、Windows 基础知识、Windows 身份验证、Windows 虚拟化和 Windows 内核的安全更新。

IT之家了解到，今年 7 月，微软在 2020 年 5 月的更新中发现了一个问题，该问题会影响网络连接状态指示器 （NCSI）。应用 2004 更新和累积更新后，一些用户开始在 NCSI 中看到黄色三角形，并产生 "无法上网" 问题，但该 Bug 在当前版本已修复。