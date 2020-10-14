微软 Xbox Game Pass 十月游戏阵容：《帝国时代 3：终极版》来了

IT之家 10 月 14 日消息 今天，微软公布 Xbox Game Pass 的 10 月游戏阵容，可喜的是，很多老玩家期待的《帝国时代 3：终极版》确定加入该阵容，IT之家根据上线时间和平台整理如下。
10 月 15 日：
《帝国时代 3：终极版》（PC）
《Heave Ho》（PC）
《Katana Zero》（安卓，主机，PC）
《薄暮传说：终极版》（主机，PC）
《迪托之剑：Mormo 的诅咒》
10 月 21 日
《灾厄逆刃》（主机）
10 月 22 日
《板球 19》（主机）
《Supraland》（主机）此外，根据 Xbox Game Pass 平台规则，也会在 10 月 15/30 日下架数款游戏，包括：
《Felix the Reaper》（主机，PC）
《地铁：2033 重制版》（主机，PC）
《Minit》（主机，PC）
《黑道圣徒 4》（PC）
《State of Mind》（PC）
《After Party》（主机）
《乐高星球大战 3》（主机）
《Rise&Shine》（主机）
《塔科马》（主机，PC）
《指环王：冒险卡牌游戏》（主机，PC）
《The Red Strings Club》（PC）
《帝国时代 3：终极版》将提供 4K 画质和全面重制的原声音乐，其还拥有两个全新游戏模式：历史战役和战争艺术挑战任务，包括之前推出的所有扩展包和全部 14 个文明，加上瑞典和印加两个全新的文明。