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微软 Xbox Game Pass 十月游戏阵容：《帝国时代 3：终极版》来了

2020/10/14 10:36:53 来源：IT之家 作者：西瓜/实习 责编：西瓜/实习
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IT之家 10 月 14 日消息 今天，微软公布 Xbox Game Pass 的 10 月游戏阵容，可喜的是，很多老玩家期待的《帝国时代 3：终极版》确定加入该阵容，IT之家根据上线时间和平台整理如下。

10 月 15 日：

《帝国时代 3：终极版》（PC）

《Heave Ho》（PC）

《Katana Zero》（安卓，主机，PC）

《薄暮传说：终极版》（主机，PC）

《迪托之剑：Mormo 的诅咒》

10 月 21 日

《灾厄逆刃》（主机）

10 月 22 日

《板球 19》（主机）

《Supraland》（主机）

此外，根据 Xbox Game Pass 平台规则，也会在 10 月 15/30 日下架数款游戏，包括：

《Felix the Reaper》（主机，PC）

《地铁：2033 重制版》（主机，PC）

《Minit》（主机，PC）

《黑道圣徒 4》（PC）

《State of Mind》（PC）

《After Party》（主机）

《乐高星球大战 3》（主机）

《Rise&Shine》（主机）

《塔科马》（主机，PC）

《指环王：冒险卡牌游戏》（主机，PC）

《The Red Strings Club》（PC）

《帝国时代 3：终极版》将提供 4K 画质和全面重制的原声音乐，其还拥有两个全新游戏模式：历史战役和战争艺术挑战任务，包括之前推出的所有扩展包和全部 14 个文明，加上瑞典和印加两个全新的文明。

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关键词：微软Xbox游戏

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