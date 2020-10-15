微软进一步杀死 IE 浏览器

IT之家 10 月 15 日消息 微软将于 11 月 13 日结束对 Internet Explorer 中微软账户和其他服务的支持。此前，微软确认将在未来几个月内逐步停止对 Internet Explorer 11 的支持。

微软将在明年结束对 Internet Explore 的 Office 365 服务的支持。在结束支持之前，微软现在已经向仍在使用 Internet Explorer 的组织或用户发出了新的警告。

外媒获得了一份微软发送给企业和组织的电子邮件副本，警告 Internet Explorer 将在 2020 年 11 月 13 日失去对微软账户和应用 / 服务的支持。

微软表示，从 2020 年 11 月 13 日开始，将终止对 Internet Explorer 的 "我的应用"、"我的账户"、"我的访问" 和 "我的组" 的支持。该公司建议用户使用 Microsoft Edge、Chrome 或 Firefox。

“您之所以收到这封邮件，是因为我们的报告显示，您的组织可能正在使用 Internet Explorer 访问‘我的应用程序’、‘我的帐户’、‘我的访问’和‘我的组’，”邮件中写道。

IT之家了解到，微软目前正在向拥有活跃的 Microsoft 365 订阅的组织的部分客户发送上述电子邮件。“当这一变化实施时，用户将无法再使用 Internet Explorer 访问‘我的应用’、‘我的账户’、‘我的访问’和‘我的组’，”该公司在邮件中表示。

Internet Explorer 已经不像以前那样受欢迎了，微软现在正专注于基于 Chromium 的 Edge 浏览器。8 月，微软确认将在 2021 年放弃对 仍在使用 IE 浏览器 11 用户的 Office 365、OneDrive、Outlook 等的支持。

如果用户想使用 Internet Explorer 访问旧网站，微软表示，可以在 Microsoft Edge 中使用新的 Internet Explorer 传统模式。这项功能旨在帮助组织和用户访问为微软传统浏览器设计的旧网站。