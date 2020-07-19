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微软 Chromium 版 Edge Canary 现支持手动激活 IE 模式

2020/7/19 12:19:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月19日消息 外媒WMPU报道，微软长期以来一直试图摆脱 Internet Explorer 浏览器，尽管新的 Chromium 版 Edge 具有 IE 模式，但用户无法手动激活它。

因为这项功能主要是为企业用户保留的，只有管理员专门配置的那些站点可以使用 IE 模式，所有其他站点都将使用 Chromium 引擎进行渲染。

但是，总有用户有需要使用手动激活 IE 模式，而且微软似乎终于开始有所松动，因为在最新的 Edge Canary 版本中，用户终于可以在 IE 模式下重新加载网站。

要激活它，首先，必须转到 “Edge”设置中的 “默认浏览器”页面，然后激活 “允许在 Internet Explorer 模式下重新加载网站”。

接下来，当你进入特定网站页面时，可以转到 “Edge”菜单中的 “更多工具”，然后选择 “在 IE 模式下重新加载”。

当你处于 IE 模式时，要重新加载的网站可能会在新的基于 IE 的 Web 浏览器容器中打开。

IT之家获悉，它还可以在 Edge 浏览器本身中打开，Edge 地址栏显示 IE 图标，并带有提醒 “你已进入 Internet Explorer 模式。大多数页面在 Edge 中效果更好。”另外可以选择离开。

Edge手动开启 IE 模式功能将对那些不使用企业环境以及想要测试网页兼容性的用户有所帮助。

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关键词：Edge浏览器IE

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