Win10 将阻止安装未经认证的驱动程序

IT之家 10 月 15 日消息 随着 2020 年 10 月补丁周二累积更新，微软做出了一项改变，旨在加强 Windows 对驱动软件的验证。引入这一变化是为了防止恶意软件利用硬件驱动程序来破坏 Windows 10 设备。

作为这些新的安全改进措施的一部分，微软表示，如果 Windows 无法验证软件发布商，Windows 10 将阻止用户安装 OEM 或制造商的驱动程序。

虽然新的驱动程序验证模式对安全性很重要，但如果微软无法验证驱动程序，这一变化可能会导致 Windows 10 的驱动程序错误。

当验证失败时，所有支持的 Windows 10 版本的用户可能会看到两条驱动程序错误信息。第一个错误信息是 “Windows 无法验证该驱动软件的发布者”，第二个错误信息是 “主题中没有签名”。

这两条错误信息都意味着 Windows 在驱动程序验证中发现了格式不正确的目录文件，安装驱动程序将失败。

如果你在从 OEM 或驱动厂商网站安装驱动时出现以上两个错误，微软表示，你需要联系厂商，要求他们上传经过适当修复的驱动。

IT之家了解到，用户只有在应用旧版驱动更新时才有可能遇到这些问题。英特尔、AMD 或 Nvidia 发布的新驱动已经兼容 Windows 10 的新验证模式。

另外值得一提的是，微软正在研究一些改进，以阻止驱动程序破坏 Windows 10 的安装。例如，微软现在允许硬件合作伙伴 (戴尔、惠普、英特尔等)在测试过程中发现驱动兼容性问题时，可以要求 Windows 10 功能升级块。

同样，微软也在探索新的机器学习技术，以减少 Windows 10 上的驱动程序更新造成的兼容性问题。