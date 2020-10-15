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三星 Galaxy S20 FE 5G 国行来了，明天发布

2020/10/15 14:31:35 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 15 日消息 三星官方宣布，三星 Galaxy S20 FE 5G 新品发布会将于 2020 年 10 月 16 日 19:30 举行。

IT之家曾报道，三星 Galaxy S20 FE 9 月底海外发布。三星 Galaxy S20 粉丝版有 LTE 和 5G 两种版本，三星 Galaxy S20 FE 5G 采用的是骁龙 865 芯片组，三星 Galaxy S20 FE 4G 则搭载 Exynos 990。

三星 Galaxy S20 FE 采用 Dynamic AMOLED Infinity-O 显示屏，为 6.5 英寸，介于 S20（6.2 英寸）和 S20+（6.7 英寸）之间，不过分辨率是 1080p+。这块屏幕还通过了 HDR10 + 认证，并且一样支持 120Hz 刷新率，但要降到 1080p 分辨率。

三星 Galaxy S20 FE 背面的三摄像头采用了 S20 上的 1200 万像素主摄像头，拥有 1/1.76 " 的大尺寸传感器和 1.8 微米的像素，具有双像素自动对焦功能，还具有光学图像稳定（OIS）功能。长焦摄像头是新的，为 800 万像素传感器（1.0 微米像素），支持 OIS、f/2.4，提供 3 倍光学变焦和最高 30 倍空间变焦。S20/S20 + 的 6400 万像素传感器不见了，这意味着 FE 不能录制 8K 视频。第三个摄像头是 1200 万像素超广角摄像头，可覆盖 123° 视野。

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关键词：三星S20 SE

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