马斯克：特斯拉下月开始生产 7 座版 Model Y，12 月初交付

10 月 15 日消息，据国外媒体报道，特斯拉去年 3 月份推出的跨界运动型多用途电动汽车 Model Y，在今年一季度已开始向部分消费者交付，不过目前交付的仍是 5 座版，7 座版尚未开始生产。

但当地时间周三，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克在社交媒体上，透露了 7 座版 Model Y 量产的消息。

马斯克是与粉丝在社交媒体上互动时，透露 7 座版 Model Y 的量产事宜的。在科技公司的 CEO 中，他在社交媒体上是比较活跃的一位，经常在社交媒体上发布或在与粉丝的互动中透露公司及产品的信息。

当地时间周三，马斯克在社交媒体上发布了一条 Model S 价格将调整为 69420 美元的消息，随后有用户在评论中问道是否有 7 座版 Model Y 的新消息。

马斯克很快就回复到，7 座版将在下个月开始量产，12 月初开始交付。

在特斯拉官网上，目前接受消费者预订的 Model Y 有两个版本，分别是双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动 Performance 高性能版，标配 5 座座椅布局，但有 7 座座椅布局可选购，不过要在 2021 年才开放选配。

从特斯拉官网的信息来看，选配 7 座座椅布局，车内的座椅就将由两排变为三排。同时由于 7 座座椅布局并非标配，因而消费者在选购时，需要额外支付 3000 美元，国内用户是需要支付 2.78 万元。