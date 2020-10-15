紫光展锐：5G SA 芯片已完成互操作所有测试项

IT之家 10 月 15 日消息 紫光展锐官网发布，在 IMT-2020（5G）推进组组织的 2020 年 5G SA 试验中，紫光展锐基于 3GPP R15 f60 版本，在中国信息通信研究院 MTNet 实验室，携手中兴通讯、上海诺基亚贝尔和爱立信等系统设备商完成了 5G SA 芯片互操作测试，与中兴通讯完成了 ZUC 性能测试。这些测试充分验证了紫光展锐 5G 芯片与系统设备商具有良好互操作性，具备支持 ZUC 加密算法的能力，为 5G SA 终端的大规模商用奠定了技术基础。

为了充分发挥 5G 高速率、低时延、广连接的特性，IMT-2020（5G）推进组全面启动了 5G SA 相关的测试，其中 5G SA 终端芯片功能互操作测试及 ZUC 性能验证是重要内容。

IT之家获悉，紫光展锐与各大系统设备商完成的 5G SA 芯片互操作测试，采用内置 5G 芯片虎贲 T7510 的智能手机，测试项目覆盖了 5G SA 的物理层、RRC 层、NAS 层、业务承载、网络切片、NR-LTE 的移动性以及 EPS Fallback，紫光展锐 5G 芯片累积完成的测试用例超过 280 个，完成所有测试项目。

在 ZUC 性能测试中，基于虎贲 T7510 的智能手机，顺利完成了在数据面开启 ZUC 算法加密和完整性保护的上 / 下行速率和时延测试共计 18 个用例的测试。ZUC 算法，即祖冲之算法，是我国自主设计的加密算法，已被 3GPP 接纳为国际加密和完保算法，将用于构建更加安全的 5G 网络，以满足 5G 改变社会的安全需求。