中国联通：5G 用户下载峰值速率超过 2000Mbps

在近日举行的 2020 年中国国际通信展主论坛、数字经济领导者论坛上，中国联合网络通信集团有限公司副总经理范云军表示，中国联通将利用混改的结构多元化优势，形成差异化的竞争力，通过打造 “五新联通”，推动重点业务和产业链的融合发展，助力政府的治理、社会的生产和人民生活的数字化的转型。

基于网络的强国战略，中国联通正加速推进新基建建设，全力打造千兆 5G、千兆宽带、千兆 WiFi，夯实网络根基，凝聚增长的新动能，全面步入 3000 兆的数字时代。

在移动网络的基础设施方面，中国联通和中国电信 5G 网络共建共享，使双方 5G 网络实现了覆盖的加倍、频率的加倍，客户的体验速率加倍的显著提升。截至目前，中国联通累计开通 5G 基站 33 万个。此外，结合多载波聚合技术，联通用户下载的速率峰值超过 2000Mbps，是当前最快的网络速率。

在宽带基础设施方面，中国联通积极构建新一代高速宽带网络，目前 FTTH 已经覆盖家庭超过 3 亿户，覆盖小区接近 4 万个。中国联通希望从 FTTH 进一步拓展到每一个房间和每一个桌面，利用精品的专网布局和融合云网，成就千家万户、千行百业。

在 WiFi 的网络能力方面，中国联通把 WiFi 6 纳入智慧生态布局，通过千兆接入 WiFi 6 的网端和智慧家庭的整体解决方案，创造用户智慧家庭的体验，为宽带用户提供丰富多彩的智慧家庭的生活产品。

范云军表示，面对 5G 时代新型业务模式和应用场景、新型网络的架构，中国联通重点实施的中台战略，通过打造统一集约拉通了商务、运营、管理、数据等各个域的中台体系，实现数据的赋能与业务的赋能，通过为用户打造 “公共基座”，推动整个新生态的构建，使中国联通成为数字服务的提供者与数字经济的使能者。