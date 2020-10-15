realme 徐起：明年国内销量目标 2000 万，成为一线手机品牌

“realme 今年在国内是不是有些激进？”

面对提问，realme 副总裁、全球营销总裁徐起直言，“realme 今年的策略还不够激进。”他认为，只有如此，才能在中国这样一个成熟且挑剔的市场杀出重围。

近日，realme 举行发布会推出了真我 Q2 系列三款 5G 手机新品，这已经是 realme 今年在国内的第五场发布会。而 8、9、10 月，realme 保持着每月一场发布会的节奏。

虽然 2019 年刚刚回归中国市场，但徐起向新浪科技透露，国内市场会是 realme 战略布局的重中之重。realme 内部已经制定了明年国内两千万销量的小目标和成为国内一线手机品牌的市场愿景。

中国是战略重点 双 11 冲击品牌销量 TOP5

在 9 月的发布会上，徐起对外公布了 realme 重新梳理后的四大产品线：定位 5G 大众化产品的 V 系列；以设计越级为核心的 X 系列；注重价格与性能的 Q 系列，每年 618 和双 11 期间推出；主打性能越级 + 闪充的高端系列，也是 realme 全新的性能旗舰系列。

当时，realme 在 X 系列和 V 系列进行了更新，发布了真我 X7 系列和真我 V3。而近日的发布会上，为双 11 而生的真我 Q2 系列正式亮相，包含真我 Q2、真我 Q2 Pro 和真我 Q2i 三款产品。其中真我 Q2i 将 5G 手机价格带到了 998 元。

徐起表示，Q2 系列将是 realme 双 11 大促期间的主销产品之一。“目前我们是行业唯一的千元内 5G 手机厂商，内部对今年双 11 的表现也有着很高的期待和很强的信心，今年的目标是希望能够达到品牌销量榜 TOP5。”

在他看来，realme 早已完成了从入门到高端旗舰全产品线的 5G，因此在双 11 期间 realme 并不存在清 4G 库存的目的或压力，在 5G 市场上就能够更加游刃有余的发力；其次，realme 今年双 11 期间推出了亿元补贴等活动，消除 5G 价差，让用户能够用 4G 的价格提前享受到最新的 5G 产品。

除了双 11 之外，realme 在国内市场也制定了更高的目标。

此前，realme 对外公布了 2020 年全球销量 5000 万台、未来 2-3 年全球销量超 1 亿台的目标。徐起向新浪科技表示，中国是最大的 5G 市场，做大国内市场一直是 realme 坚持的战略目标。而要达成 5000 万和 1 亿目标，中国一定是重中之重的增长驱动点。

除了 5G 产品布局之外，realme 也正在渠道和售后方面发力。

在渠道方面，目前 realme 已经在线上覆盖了京东、天猫、欢太商城等主流电商平台，在线下覆盖了全国 300 + 城市数万家线下门店；售后方面，realme 已经在全国建立了 11 个独立服务中心，提供 11 个全国寄修中心，900 + 个售后服务网点，覆盖近 300 个城市。

“手机市场始终在发生着变化，在这期间，realme 也希望能够抓住更多的机会获取更多的市场份额。”徐起说。

智能手表和智能音箱明年上半年国内亮相

除了智能手机的竞争之外，随着 5G 时代的到来，IoT 产品正迎来爆发，而手机厂商们在 IoT 产品上的竞争也越来越激烈。

今年 2 月，realme 公布了 “手机 + AIoT”双驱动战略，正式进军 AIoT 领域。

在 AIoT 方面，realme 的战略是围绕 “1+4+N”来布局，手机将作为核心，以智能电视、智能音箱、智能耳机、智能手表作为四大流量入口，再配合 “N”方面的周边智慧生态产品。最终通过 realme Link 软件中枢平台来联动。

徐起透露，目前 realme 的 AIoT 产品已经覆盖全球 60 多个市场，今年会完成四大流量中枢的布局，也会加速推出 50 款以上的 AIoT 产品。

而此次发布会上，除了 5G 手机新品之外，realme 同时在国内发布了一系列 AloT 新品：全新降噪耳机真我 Buds Air Pro 和真我 Buds Wireless Pro；新一代 65W GaN 超级闪充套装；真我电动牙刷 M1；以及真我智能摄像机（云台版）。

此前，realme 已经在海外推出了智能电视、智能音箱等品类，但这些目前还未在国内市场亮相。

徐起表示，在中国市场，realme 仍然会坚持 “1+4+N”的战略。预计明年上半年智能手表和智能音箱将在中国市场发布，不过智能电视暂时还没有明确的国内上市计划。

“目前 realme 正在中国市场不断的发掘 'N' 的产品，针对中国市场进行针对性的产品研发，下一步也会有更多的 AIoT 产品与国内粉丝见面。”徐起说。