北斗定位 2.0 版服务平台发布：1.2 米精度、秒级定位，普通人手机可用

IT之家10月15日消息 10 月 14 日，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院、中国邮电器材集团有限公司承办的北斗卫星导航系统高峰论坛在北京成功举行。北斗论坛以 “创新融通，北斗助力新基建高质量发展”为主题，旨在为北斗推广和应用提供创新和交流的平台，是 2020 年中国国际信息通信展览会的重要专题论坛。

在本次论坛上，中国信通院正式发布了高精度定位服务平台。该平台在支持北斗快速定位服务能力基础上，遵循国际3GPP标准，与5G网络融合，实现高精度定位目标，支持车道级定位等应用，为广大公众用户提供更快速度和更高精度的定位服务，进一步推动北斗产业生态的完善。

据科技日报报道，本次北斗高精度定位服务平台2.0将民用应用的手机定位精度提高到1.2米。

IT之家了解到，基于北斗2号、北斗3号全球卫星导航系统，全新发布的北斗高精度定位服务平台（北斗定位2.0版）能够实现秒级定位、定位精度提高到1.2米（装配车载天线时精度可达到亚米级），而1.2米的高精度意味着车道级定位得以实现。

7月31日，中国自主建设、独立运行的北斗三号全球卫星导航系统全面建成，开启面向全球的高质量服务。通过中国信通院的北斗高精度定位服务平台，普通人通过手机就可以用上北斗的高精度定位。

“北斗定位服务2.0版本的发布意味着利用手机实现车道级高精度定位已经进入正式商用。”中国信通院研究员刘旭表示，“只需要升级一下固件和软件版本，无需加装硬件，就能实现车道级定位。”

北斗定位2.0版之所以能够实现高精度定位服务是基于对数据更立体的展现。在北斗三号系统的布局基础上，定位平台除了能提供星历数据之外，还提供更多的比如高精度轨道差、高精度电离层模型等参数，这得益于北斗三号全球卫星导航系统的布局和数据获取。

在原有快速定位服务的基础上，北斗定位2.0版按照国际标准进行升级，将广播星历和PPP辅助数据一并下发给智能终端，芯片和数据应用层面将有更多参数，得以实现高精度定位。

值得注意的是，最新发布的iPhone 12系列和新款iPhone 11/XR、iPad Pro蜂窝网络版已经新增支持北斗导航定位系统服务。