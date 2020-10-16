工信部：积极推动北斗规模应用，助力国内国际双循环体系快速形成

10 月 16 日消息 在近日举行的 2020 年中国国际通信展主论坛、北斗卫星导航系统高峰论坛上，工业和信息化部信息发展司副司长梁斌表示，积极推动北斗规模应用对加快形成 “国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局具有重要意义。

梁斌介绍，2020 年，既是北斗系统全面建成的收关之年，更是北斗应用全面推广的开局之年，北斗系统在工业和信息通信行业的应用推广，取得了阶段性成果。

一是推动移动通信领域标准化工作。国内方面，成立导航与位置服务特色任务组，组织制定 23 项标准，开展与通信行业相关的导航与位置服务标准化研究，构建通信、导航一体化的标准体系。国际方面，组织国内优质单位，针对基站辅助卫星导航、系统测试、高精度定位等标准开展研究和制定工作。

二是搭建北斗公共服务平台。为广大人民群众提供优质便捷的定位服务，是北斗系统获得大众成功认可和获得推广的根本标准。工业和信息化部指导中国信通院建立的北斗公共服务平台，向智能终端和物联网终端提供 “北斗网络辅助信息服务”，将北斗终端首次定位时间从分钟级缩短到了秒级，降低北斗终端功耗 ，改善了用户体验，提高北斗服务对用户的吸引力。

三是推广北斗在信息网络中的应用，推动通信网络设备应用北斗系统作为来源。近几年，新入网的同步网设备、5G 基站设备均支持北斗独立功能，部分设备在运行过程中优先采用北斗系统，北斗系统在信息通信网络中的应用比重逐步加大。

四是推动产业联动，支持北斗应用。工业和信息化部指导中国信通院、华为、中兴、小米、OPPO、VIVO、联发科、高通等 10 家单位共同发布了《北斗手机应用倡议书》，推动科研机构、终端厂商、芯片厂商等产业链的上中下游单位协同联动，构建支持北斗应用的产业生态。

梁斌在谈及如何进一步推动北斗系统在信息通信领域的规模应用时，提出了三点要求：

一是强化技术创新。北斗论坛为北斗创新应用提供了良好的平台和环境，希望有关单位和各位专家以本次论坛为契机，持续加大创新投入和技术研发力度 ，成体系的突破北斗关键技术，提升北斗产品的竞争力，为北斗应用推广筑牢技术基础。

二是推动交叉融合。信息通信行业和卫星导航行业都是当前最具发展活力的行业，两个行业融合将形成强烈的倍增效益，希望大家积极探索信息通信行业与北斗深度融合的新模式，催生 “5G + 北斗”、“车联网 + 北斗”等一大批可复制、可推广的新业态和新应用。

三是加强协作共享。相关企业和研究团队围绕北斗应用推广工作加强协作，充分发挥行业协会、产业联盟的作用，加快推动高精度定位数据资源深度融合与数据共享，有效提升数据资源利用效率，建立共享共赢的协作机制。