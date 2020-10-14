不止 iPhone 12，苹果 iPhone 11、iPhone XR、iPad Pro 蜂窝网络版等均已支持北斗定位

IT之家10月14日消息 今日凌晨，苹果召开 10 月新品发布会，正式发布了 iPhone 12 系列新品，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 与 iPhone 12 Pro Max。

苹果官网显示，iPhone 12 系列将内置 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗卫星五种导航卫星功能。

作为 GNSS（全球导航卫星系统）的成员之一，中国北斗卫星系统与美国 GPS、欧洲 GALILEO 以及俄罗斯的 GLONASS 一并构建起了全球顶级卫星导航系统。

苹果 Apple Store 显示，iPhone 11、iPhone XR、iPhone SE2 等也已支持北斗定位。

▲ Apple Store 显示的 iPhone 11 定位功能

IT之家发现，iPad Pro 2020、 iPad Air 4、iPad 8 等无线局域网 + 蜂窝网络机型均已支持北斗卫星导航定位系统，iPad mini 5 无线局域网 + 蜂窝网络机型则显示只支持辅助 GPS 和 GLONASS 定位系统。

▲ iPad Pro 2020

▲ iPad mini 5