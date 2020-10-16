工信部闻库：全国超 300 城市具备千兆宽带接入能力，覆盖用户超 8000 万户

昨日，在 IMT-2020（5G）大会主论坛 2020 年百城千兆建设暨未来城市发展高峰论坛上，工业和信息化部信息通信发展司司长闻库发表致辞演讲。

闻库表示，去年中国提出 “双 G 双提”的新目标，树立了 “光网城市，百城千兆”的建设目标，目前，全国已有超过 300 个城市具备千兆宽带接入能力，千兆覆盖用户超过了 8000 万户，这得益于网络发展的成果。

我国政府高度重视信息通信基础设施建设，五年来大力推进 “光进铜退”，推进光纤到户的国家强制性标准，组织企业加快光纤到户的建设进程。5 年前光通信覆盖仅占四成左右，现在已达到九成以上，为补齐农村通信，特别是农村宽带的短板，工信部组织了六次电信普遍服务试点，要求企业进一步到位，将光纤铺到行政村的村委会、学校和医务室，实现了农村、城市同网同速。

当前，新一轮科技革命和产业变革在全球孕育升起，加速以信息通信技术产业为主要内容的经济活动转变。千兆光纤不仅是固定通信网络的传输载体，更是 5G、数据中心，信息网络形态物联网等一系列承载底座，它将在扩大有效投资、拉动经济增长、激发信息消费等方面发挥重要作用，为构建 “以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”新发展格局提供有力支撑。

对此，闻库提出了三点发展建议：

第一，以建促用，加快千兆光网建设升级，持续扩大千兆光网覆盖范围，聚焦千兆家庭、产业园区、学校、医院等场景深度覆盖，鼓励面向有需求的用户试点推进光纤到房间、光纤到桌面等服务，优化改造家庭内部布线、无线局域网等制约网络体验最后 10 米的关键环节。

第二，城市引领。加强千兆应用融合创新，进一步发挥城市资源汇聚和融合贯通作用，科学规划、统筹推进区域内千兆光网、5G 等新一代信息通信基础设施建设，鼓励各地因地制宜推动千兆光网在优势产业中创新应用，形成一批具有创新型、可复制、可推广的千兆应用案例，加快千兆行业赋能。

第三，提档升级，注重 IPV6 在千兆场景下的广泛使用，发展基于 IPV6 的下一代物联网，不仅是互联网演进升级的必然趋势，也是落实网络强国战略重要举措，对于提升我国互联网承载能力和服务水平具有重要的意义。

闻库表示，我国经过三年努力，网络基础设施全面支持 IPV6，各个基础电信企业、互联网企业要抓住 IPV6 的发展契机，充分发挥 IPV6 海量地址资源优势的特点，积极推进 IPV6 在千兆场景下的创新实践，加快推动形成新业态、新模式，为千兆发展开拓蓝海。