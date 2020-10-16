DigiTimes：英特尔移动处理器市场份额预计在明年降至 70% 以下

IT之家10月16日消息 随着 AMD 重返移动端处理器市场，英特尔份额一直处于下跌状态。根据来自多个来源的分享报告，AMD 在 2020 年第 3 季度持有大约 20-25% 的移动 CPU 市场，英特尔则持有其余约 75% 的市场份额。

然而，Digitimes 分析师预计，这一数字将在 2021 年上半年下降到 70% 以下。英特尔最新的 Tiger Lake-U 产品阵容得到了好坏参半的市场回应。

Tiger Lake 的主要问题在于，在 15W TDP 的散热设计上，它的性能与 AMD 现有的 Ryzen 4000 系列 “ Renoir”处理器差不多。此外，到目前为止，高端 Core i7-1185G7 在大多数游戏中都无法击败 Ryzen 7 4800U，因此在 11 代酷睿中配备 Gen12 Xe 显卡的的游戏前景可能是个梦。

IT之家了解到，根据评测博主和联想产品经理等人的测试，英特尔 11 代酷睿需配备高频双通道内存才能发挥出标称水平的图形性能，而在一般内存条件下无法与 AMD 当下 APU 拉开差距。

预计 AMD 将在 CES 2021 上发布其 Ryzen 5000 移动 APU，该系列 APU 将基于 Cezanne （Zen 3）和 Lucienne（Zen 2 ）两种架构。

据报道，Ryzen 5 5500U 和 Ryzen 7 5700U 将采用后者，而 5600U 和 5800U 将基于前者，但核显将升级为 Vega 优化版。相对应的，英特尔有望在 2021 年初发布 Tiger Lake 的 8 核升级版，同时还有 DG2 专用显卡。