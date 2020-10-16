微星宣布所有 400 系列主板将支持 AMD 锐龙 5000 系列处理器

IT之家10月16日消息 微星今日在官网发文表示，微星（MSI）的 AMD 400 系列主板所有产品线将支持 AMD 锐龙™ 5000 系列处理器。

AMD 于 10 月 8 日正式发布 Zen3 架构的锐龙 5000 系列桌面处理器，与之前的 7nm 的 Ryzen 3000 系列处理器相比，最新的 Zen3 处理器具有显著的性能提升。

AMD 表示，400 系列主板将于 2021 年 1 月前以 BIOS 更新的方式支持锐龙 5000 系列处理器。为响应升级需求，微星宣布所有 400 系列主板（包括 X470 和 B450、MAX 或非 MAX 产品）将在以后提供 BIOS 更新以支持 Ryzen 5000 处理器。

▲ 图源 AMD

值得一提的是，关于 300 系列主板（包括 X370、B350 和 A320 芯片组），AMD 官方指出它们暂时不受支持，因此没有一家企业为其更新 BIOS 支持。

IT之家了解到，微星已发布 PI V2 1.1.0.0 BIOS 已为 500 系列主板支持 Ryzen 5000 CPU，但 400 系列主板产品众多，可能尚需一段时日才能尽数完成适配。