韩媒：三星电子提前量产 Galaxy S21，抢占华为市场空缺

IT之家10月16日消息 韩国媒体 MTN 援引与三星及其供应商关系密切的消息人士的话称，由于今年 Galaxy S20 系列的需求仍然相对较低，这家电子巨头正在加快其后续产品线的推出步伐。

经过确认，三星要求相关零部件企业将比往年提前一个半月（从 11 月）开始生产 Galaxy S21 的零部件。业内认为此举是填补前作 Galaxy S20 销售低迷的同时，进一步代替华为空缺，抢占高端智能手机市场的铺垫。

一家零部件制造商总裁说：“三星 Galaxy S20 自今年 1 月起开始批量生产，但是三星已经要求将 Galaxy S21 提前一个半月生产”，“据了解，三星电子有在研究 12 月上市的计划并为此做准备。”

报道指出，这是为了抢占华为因禁令损失的海外市场。IT之家知悉，三星电子早在 2016 年就提前上市了一次，当时提前一个月推出了三星 Galaxy S7 系列，上市仅两周就销售了 1000 万台，为三星赢得了市场。

另一家零部件企业相关人士分析称，"这是为了提前量产并加速上市，先发制人以确保销量"，并表示 “也有挽回 Galaxy S20 销售不振的原因”。

据目前已有爆料信息，三星 Galaxy S21 项目的开发代号为 'pallet'。它共有 O1，T2 和 P3 三种尺寸，预计对应基础班，plus 版和 ultra 版，并将提供四种配色，有望首次引入 S pen 手写笔，将于年底或明年年初正式发布。