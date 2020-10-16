消息称三星 Galaxy S21 成本下降，售价或因此降低

IT之家 10 月 16 日消息 据外媒 SamMobile 报道，三星预计在明年发布的全新旗舰级智能手机 Galaxy S21 的关键组件价格下调，这很可能将导致该机的售价降低。

据悉，供应链的消息人士称，三星下一代 Galaxy S 系列旗舰手机的部分关键组件价格有大幅下调，这些组件包括射频、屏幕等。此外，报道还称今年年底前，高端智能手机的组件价格可能将再次下调，这将导致 Galaxy S21 的成本出现大幅下降，三星可能会考虑降低该机售价，以达到销量上的提升。

IT之家获悉，据国外知名爆料达人 @Anthony 此前消息，三星 Galaxy S21 Ultra 将采用一块 2K+ OLED 显示屏，支持 120Hz/144Hz 的刷新率；后置一亿像素五摄，支持 OIS 光学防抖，同时还支持 8K 30fps 的视频拍摄。

三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，将首发搭载全新的骁龙 875 和三星 Exynos 1000（Exynos 2100）移动平台，两款芯片同为 5nm 工艺制程。