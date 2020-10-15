微软 Xbox Series X/S 主机首发当日 30 款游戏全面优化

IT之家 10 月 15 日消息 根据微软官方的消息，微软 Xbox Series X/S 主机将于 11 月 10 日首发，当日即推出 30 款全面优化的游戏，其中 20 款为智能分发，还有数千款通过向下兼容提供的游戏。

11 月 10 日首付优化的游戏列表 :

《刺客信条：英灵殿》（智能分发）

《无主之地 3》（智能分发）

《光明记忆》

《Cuisine Royale》（智能分发）

《黎明杀机》（XGP + 智能分发）

《鬼泣 5：特别版》

《尘埃 5》（智能分发）

《Enlisted》

《Evergate》

《雄鹰骑手 (The Falconeer)》（智能分发）

《堡垒之夜》

《极限竞速：地平线 4》（XGP + 智能分发）

《战争机器 5》（XGP + 智能分发）

《Grounded》（XGP + 智能分发）

《King Oddball》（智能分发）

《Maneater》（智能分发）

《Manifold Garden》（智能分发）

《NBA 2K21》

《观察者：System Redux》

《精灵与萤火意志》（XGP + 智能分发）

《过山车之星》（智能分发）

《盗贼之海》（XGP + 智能分发）

《俄罗斯方块效应：连接》（XGP + 智能分发）

《The Touryst》（XGP + 智能分发）

《战争雷霆》（智能分发）

《战锤：混沌祸根杀手版》（智能分发）

《看门狗：军团》（智能分发）

《WRC 9 国际汽联世界拉力锦标赛》（智能分发）

《如龙 7》（智能分发）

《遵命，陛下》（智能分发）

IT之家曾报道，在规格方面，Xbox Series X 搭载了 AMD 8 核 @ 3.8 GHz 的处理器，GPU 为 [email protected] 1.825 GHz，浮点性能达到 12 TFLOPS，配备了 16GB GDDR6 内存 / 显存，搭载 1TB 定制 NVME SSD，性能目标是 4K @ 60 帧 / 秒，最高 120 帧 / 秒。

Xbox Series S 使用了与 Xbox Series X 相同的 CPU，但运行频率为 3.6GHz，Xbox Series S 提供的处理能力是 Xbox One 游戏机的四倍，并支持最高 120fps 的体验。

Xbox Series X/S 两款主机的港版售价分别是 3880 港币和 2280 港币，约合人民币 3400 元和 2000 元。