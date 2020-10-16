分析师称中国监管机构或阻止英伟达 400 亿美元收购 ARM

据报道，多位分析人士认为，中国监管机构可能是英伟达（Nvidia）以 400 亿美元从软银手中收购英国芯片制造商 ARM 的主要障碍。

上月初，英伟达与软银集团达成协议，英伟达将以约 400 亿美元的价格收购 ARM。如果交易能够顺利完成，按美元价值计算，这将是有史以来最大的一笔半导体交易，并这将缔造出西方最大的芯片公司。

分析人士称，这笔交易显然不是 “家常便饭”，包括中国和其他国家的监管机构都将进行评估。

多伦多咨询公司 “创新未来中心”（Center For Innovation The Future）分析师阿比舒尔 · 普拉卡什（Abishur Prakash）向媒体表示：“从技术上讲，中国监管部门可以阻止这笔交易。”

而且，这也不是中国监管机构首次阻止美国芯片公司收购欧洲公司。2018 年，中国监管部门就阻止了高通收购荷兰芯片制造商恩智浦（NXP）的尝试。

权威调研公司 Gartner 高级分析师比尔 · 雷（Bill Ray）称，在批准这笔交易之前，中国监管机构将寻求双方做出特定承诺，而某些承诺可能将超出英伟达的能力范围。例如，继续向中国企业提供 ARM 的知识产权。

分析公司 CCS Insight 调研副总裁杰夫 · 布拉伯（Geoff Blaber）表示：“预计中国将成为这笔交易监管审批的高门槛，这并不令人意外。”

布拉伯补充说：“中国的一些业务建立在 ARM 基础之上，监管审查在所难免。另外，ARM 中国的股权结构进一步增加了复杂性。”

虽然这将是有史以来最大的一笔半导体交易，但实际上，仅仅基于美元价值来衡量这笔交易，可能远远低估了这笔交易的重要性。

ARM 是当前售出的几乎每一款智能手机的核心，从苹果 iPhone 到运行谷歌 Android 软件的三星 Galaxy 设备。除了智能手机处理器，ARM 技术还用于集成到各种计算机系统和设备中的许多较小的芯片。ARM 表示，其处理器核心和其他组件的芯片已运往世界各地，数量超过 1800 亿片。

对于英伟达来说，ARM 代表着一个机会，可以提振其快速增长的向数据中心销售芯片组和软件的业务。此外，这笔交易还将进一步巩固英伟达的地位，使竞争对手更难撼动其业务。

除了中国，这笔交易还将受到欧洲、美国和英国政府和监管机构的审查。本月早些时候，两名英国科技投资者表示，他们预计这笔交易将被阻止。

在英国，反对这笔交易的呼声尤其强烈。ARM 联合创始人赫尔曼 · 豪泽（Hermann Hauser）称，这对剑桥、英国和欧洲来说是一场绝对的灾难。他的主要担忧是，英伟达可能会在将来某个时候搬迁 ARM 总部，或缩减 ARM 的员工规模。

豪泽还表示，英伟达将摧毁 ARM 的商业模式，该模式涉及将芯片设计授权给大约 500 家其他公司，其中包括几家与英伟达直接竞争的公司。因此，这笔交易将形成垄断。

相比之下，英伟达 CEO 黄仁勋相对乐观，认为这笔交易能够获得批准。在宣布这笔交易时，双方预计于 18 个月内完成。