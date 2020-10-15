福布斯发布 2021 公平 100 企业榜，微软英伟达苹果名列前三

IT之家10月15日消息 福布斯发布2021公平100企业榜，其中前十位企业包括微软、英伟达、苹果、英特尔、Alphabet、摩根大通、Salesforce、AT&T、思科系统、Adobe。

福布斯表示，“公平 100”(Just 100)企业榜一年推出一次，今年是第 4 期。为编制本榜单，合作伙伴 Just Capital 调研了超过 11 万受访者，请对方就公司最关键的几方面行为进行了讨论。接着，Just Capital 根据美国最大上市公司对于 5 类关键利益攸关方的待遇进行了客观评分。最终，榜单评出了一系列优秀的上市公司。它们正将 2020 年的艰巨挑战转化为长期的积极变化。

▲图片来自福布斯

制榜方法

IT之家了解到，福布斯与 Just Capital 合作，对全美 928 家最大上市公司进行了严格评选（公司选自罗素 1000 指数，不包括房地产信托投资基金，也剔除了企业合并的因素）。Just Capital 的数据来源为公开报告、企业调研、众包信息库。Just Capital 对超过 11 万美国人进行了调研，请对方罗列了心目中企业最重要的几个行为维度，即如何对待员工（权重 41%）、社区（21%）、顾客（15%）、股东（15%）、环境（9%）。随后，Just Capital 请数据科学家和统计学家协助，将数据与上述维度进行比对分析。