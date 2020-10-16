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海盗船 HS60 HAPTIC 游戏耳机上新：触感低音、迷彩配色

2020/10/16 20:22:10 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
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IT之家 10 月 16 日消息 海盗船昨日推出了新版的 CORSAIR HS60 HAPTIC，这是屡获殊荣的 HS 系列 PC 耳机的最新产品。

▲ 图源海盗船，下同

据官方称，借助 Taction 技术，HS60 HAPTIC 可以提供比扬声器更深，更强劲的声音。HS60 以 HAPTIC 为特色提供独特的聆听体验，其独特的聆听体验来自 Taction Technology 的创新低音，它通过触觉反馈增强了低端频率，使用户能够感知游戏中其他耳机错过的声音。

此外，HS60 HAPTIC 可以听到爆炸声低沉或附近机器回荡的嗡嗡声，从而带来更丰富的体验。

IT之家了解到，HS60 HAPTIC 采用一对可定制的 50 毫米钕音频驱动单元，并具有完全可拆卸的降噪单向麦克风，可提供更高的人声清晰度。

HS60 HAPTIC 还拥有可调节的记忆棉耳罩，并提供了独特的迷彩图案。该耳机通过 USB 连接到 PC，可以使用 CORSAIR iCUE 软件进行控制，从而实现自定义音频均衡器设置等。

定价方面，官方定价未知，亚马逊第三方商店定价为 894.8 元。作为参考，旧版的 HS60 在京东商城定价为 299 元。

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关键词：游戏耳机

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