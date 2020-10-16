数字人民币红包试点结束后，已下 App 的用户可自行充值继续使用

IT之家10月16日消息 据新京报今日报道，权威渠道人士称，当本周末（10 月 18 日）深圳数字人民币红包试点活动结束后，那些已下载数字人民币 App 的用户，可自主充值后继续使用。

数字人民币是由中国人民银行发行的，具有国家信用的数字化现金。该货币与一般移动支付方式不同的地方在于，它采用的是双离线技术，只要手机有电，即使没有信号，也可以完成支付。同时，使用数字人民币不收取交易手续费，也为这项业务的推广创造了条件。

IT之家报道，此前深圳罗湖面向个人发放千万元数字人民币红包，每个红包金额为 200 元，红包数量共计 5 万个。2020 年 10 月 11 日 8 时，“礼享罗湖数字人民币红包”活动主办方对 1,913,847 名在深个人进行了摇号抽签，抽出了 5 万名中签个人，可以在深圳 3300 多家商户 “尝鲜”这种新支付方式。

罗湖区辖内共有 3389 家商户支持数字人民币无门槛消费。送出的 200 元红包可分次使用，超过有效期未使用的红包将由数字人民币系统收回。根据本次试点规则，200 元红包尚不支持提现。

报道称，中签的闫先生向记者展示，数字人民币 App 已上线 “充钱包”功能，中签体验者可通过绑定四大国有行银行卡并充值一定金额，同时也可以提现回银行卡。