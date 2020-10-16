数字人民币在深圳加油站试点应用：手机有电没信号也能支付

IT之家10月16日消息 据经济参考报报道，10 月 13 日，中国石化广东石油分公司 在深圳 11 座加油站试点上线数字人民币支付应用。车主在加油站加油或购物后，通过事先开通好的数字人民币账户，出示支付二维码，收款员像微信支付一样进行扫码扣款后即可完成交易。据了解，本月内数字人民币支付应用将进一步扩展到深圳全市 110 多座自营加油站。

IT之家此前报道，数字人民币是由中国人民银行发行的，具有国家信用的数字化现金。该货币与一般移动支付方式不同的地方在于，它采用的是双离线技术，只要手机有电，即使没有信号，也可以完成支付。同时，使用数字人民币不收取交易手续费，也为这项业务的推广创造了条件。

10 月 12 日 18 时起，深圳市联手中国人民银行启动 “大型公测”，5 万名普通市民通过抽签获得了数字人民币红包，可以在深圳 3300 多家商户 “尝鲜”这种新支付方式，中国石化加油站也成为了此次数字人民币试点商户之一。

广东石油提前完成旗下加油站 POS 机的升级改造，打通数字人民币与加油、购物、充值等 10 多种业务的融合通道，使得数字人民币在无额外增加支付设备的前提下，便捷高效地完成上线。

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