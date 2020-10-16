外媒评价特朗普政府将制裁蚂蚁集团：仅有象征意义，空洞的威胁

IT之家 10 月 16 日消息 日前，路透社援引匿名信源，称美国国务院向特朗普政府提交了一份提案，要求将蚂蚁集团加入贸易黑名单。对此，多家外媒和分析人士表示，临近美国大选，政客常会抛出各种极端言论，实则常常是空洞的威胁。而且考虑到蚂蚁的实际情况，即使最终列入实体名单，也只有 “象征意义”，对蚂蚁 IPO 和业务的影响都微乎其微。

“就算列入实体名单，很大程度上也是象征性的”，总部位于多伦多的咨询公司创新未来中心的地缘政治专家亚比述 · 普拉卡什（AbishurPrakash）告诉美国主流财经媒体CNBC，“这不会阻止蚂蚁 IPO 或在关键领域（如区块链）进行投资”。

IT之家获悉，外媒CNBC 在文章中表示，蚂蚁集团并不依赖于美国的技术，其用户主要在中国，产品主要面向国内市场，支付宝在中国月活跃用户超过 7 亿。一些海外商户为中国游客提供支付宝支付，但是美国人并不能使用支付宝，而蚂蚁集团只有很少的收入来自海外。

本周早些时候表示，美国有线电视新闻网（CNN）也认为，美国对蚂蚁集团的制裁只是个 “空洞的威胁”。因为蚂蚁在美业务很少，美国政府似乎没有什么实际行动可以损害这家金融科技公司。

美国投资研究机构晨星高级分析师 Chelsey Tam 表示，因为蚂蚁的大部分客户和收入来自美国市场以外，即使美国针对蚂蚁集团施加限制措施，对蚂蚁的利润几乎不会产生任何影响。蚂蚁拓展海外市场，专注于美国市场的机会也微乎其微，因为蚂蚁可以从其他几个经济体中获利。

彼得森国际经济研究所的研究员马永哲（Martin Chorzempa）则表示，美方缺乏真正的国家安全理由来使这一行动具有合法性，企图以 “国家安全”列入黑名单只是捏造的借口，在美国主要是中国的游客在使用支付宝。“这些威胁对蚂蚁的影响都是象征性的，并不会影响蚂蚁的 IPO 和全球化。