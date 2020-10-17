Steam 限时免费游玩：世嘉清版飞行射击游戏《Endless Zone》

IT之家 10 月 17 日消息 目前正逢世嘉六十周年庆祝活动，此前我们已经报到该公司多款游戏在 Steam 平台打折促销和限免的消息，今天一款新的试玩游戏《Endless Zone》加入到限免行列，该作是一款清版飞行射击游戏。

据悉，玩家可以在 10 月 19 日之前免费游玩该作，感兴趣的朋友点击进入 Steam 相关页面。

IT之家获悉，《Endless Zone》的游戏介绍如下。

关于本游戏：在很久很久以前，比《Endless Legend》还早，甚至比《Dungeon of the Endless》还早的时候，彼时，Opbot 还只是 Mezari 军队中的军医兼器官恢复专家。

突然有一天，风云突变……Opbot 不得不同他的伙伴一起踏上逃亡的旅程。他们驾驶着一个偷来的逃生舱（万幸，舱内还带有几个火炮机位），一路努力逃离 Mezari 帝国，与此同时，他们还要躲开 Unfallen 的爪牙，避免变成 Craver 的猎物，最终杀开一条血路，在 Riftborn 宇宙中逃出生天！

为了庆祝 SEGA 60 周年，我们将自己最喜爱的机器人投入战场，以此向 SEGA 最受欢迎的主机游戏《Fantasy Zone》致敬。

Opbot 陷入了《Endless Legend》的纷争，你能帮他们顺利脱困吗？