IDC：苹果华为对分国内高端市场 88.1% 份额，5G iPhone 能否 “健步如飞 ”

IT之家10月17日消息 知名调研机构 IDC 本周发表了《姗姗来迟的 5G iPhone，之后能否 “健步如飞 “？》一文，阐述了 IDC 对于新款 iPhone 的期待和点评，并透露了部分 5G 手机的出货量预测和今年上半年的手机市场结果分析。

文章指出，中国能够领先于全球 5G 市场的核心因素包括两个点：第一、相比于全球市场，中国的 5G 终端价格策略更加激进；第二、中国对主流价位段用户群的覆盖范围更广。

IDC 数据显示，第二季度国际市场的 5G 手机平均单价为 837 美元（不含税基准，下同），而中国市场仅为 464 美元。而 iPhone 12 系列所在的 600 美元以上价位段的市场中，中国市场中苹果和华为分别占据约 44% 的份额。

▲ 图源 IDC

自 2019 年以来，随着 5G 手机在国内市场的快速渗透，更高价位段手机的占比也在持续增长。

2020 年上半年，国内 600 美元以上价位段市场的容量约为 2350 万台，其中苹果通过 4G 机型的品牌号召力仍然可以稳定占据 4 成以上份额。

此次 iPhone 12 系列将覆盖 699~1099 美元的价格区间，而其中 mini 版起售价格持平于上一代 4G 机型，不仅定价方面易于令消费者接受，其小尺寸机身下的屏占比升级，也对大量长期使用 iPhone 7、8 系列用户的握持感受更加友好，有望激发该部分存量老用户的换机欲望。

▲图源 IDC

IDC 认为，基于当前中国 5G 市场的推进速度，以及苹果品牌在国内的强大号召力，新款 iPhone 将有望从终端与应用两大层面为今年相对低迷的手机市场注入新的活力，继续助力国内 5G 市场的快速发展。

IT之家了解到，IDC 预测全球 5G 手机 2020 年出货量约 2.4 亿台，其中中国市场的贡献将超过 1.6 亿台，占比约 67.7%，在未来 5 年内，中国也将持续占据全球约一半的市场份额。

▲ 图源 IDC

IDC总结，iPhone 12系列将会在终端设备和应用场景两个方面，与国内5G产业的发展产生共振带动效应。