iPhone 12 发布后，苹果如何在 5G 乱局中获得成功

在最新发布会上推出首批 5G iPhone 手机时，苹果表示其已经在 100 多个网络上进行了测试。这是个巨大的成功，因为 5G 网络运行的频谱参差不齐，种类繁多。为了让所有四款 iPhone 12 都支持 5G 功能，苹果不得不使用了额外的芯片、射频滤波器和多个天线。

图：苹果首席执行官蒂姆 · 库克在主题演讲上演示 5G 技术

到目前为止，通往 5G 的道路并不像迄今为止所宣传的那样令人印象深刻，其速度并不比 4G 快多少，而且覆盖范围有着巨大差异，这在很大程度上是因为这项技术过于分散所致。卡内基梅隆大学助理教授、新兴无线技术实验室负责人斯瓦伦 · 库马尔 (Swarun Kumar)说，5G 是 “不同技术的动物园”，“尽管有相同标准，但却可以用不同的方式来解读。”

苹果在发布其新款手机时，尽其所能向人们推销 5G 的潜力，展示它如何通过卸载计算功能，让智能手机表现得更像游戏机。但现实是，这项无线技术仍处于萌芽阶段。追踪无线网络性能的英国公司 Opensignal 分析副总裁伊恩 · 福格 (Ian Fogg)说，苹果的四款新 iPhone 对 5G 的支持 “真的很不寻常”。他指出，此前只有安卓设备倾向于支持 5G 的高速。

考虑到围绕 5G 的大肆炒作，这项技术一开始可能注定会让人失望。该标准承诺数据传输速度可达每秒 10Gbps，比 4G 速度快 100 倍，延迟为 1 毫秒，远低于 4G 的 50 毫秒。它还允许更多的设备同时连接到网络。

正如 4G 催生了推动经济增长的新一代智能手机应用一样，人们希望开发者能在 5G 基础上构建新的服务。除了赋予智能手机超能力外，这项技术最终还能将自动驾驶汽车、工业机械、医疗设备和智能烤面包机等与云连接起来。然而，到目前为止，5G 还没有达到炒作的效果。

5G 无线标准旨在最大限度地利用无线频谱的不同频段。该标准覆盖多个频段，但主要是 6 千兆赫以下的低频段和中频段，以及 24 千兆赫以上的超宽带或称毫米波频段。一般来说，较低的频段提供更大的范围但速度较低，而较高的频段提供超高速，但只能覆盖几百米范围，非常容易受到干扰。要想充分利用 5G，意味着要将所有这些频率混合起来。

到目前为止，美国网络服务提供商只提供了部分 5G 频频段。T-Mobile 和 AT&T 专注于低频和中频，提供更大的覆盖范围，但速度仅略高于 4G。Verizon 主要提供超宽带 5G，提供近 1Gbps 的下载速度，但只在非常小的市中心地区。根据 Opensignal 在 10 月份发布的一份报告，总体而言，美国在 4G 和 5G 的平均数据传输速度方面落后于许多其他国家。

在苹果最新的发布会上，Verizon 首席执行官卫翰思 (Hans Vestberg)表示，该公司将在全美推出 5G 网络。该网络将运行在低频段上，这意味着不会有那么令人印象深刻的速度提升，但覆盖的范围更广泛。该公司还表示，这将涉及到让 4G 和 5G 用户共享同一频谱的技术。

在美国，情况比较复杂，因为只有有限数量的中频段可用，而中频段能够很好地兼顾速度和覆盖范围。不过，这种情况在未来几年将会改变。美国政府最近拍卖了更多中频频段，并宣布将通过另一场拍卖使更多的中频频段可用。库马尔表示，目前还不清楚其中一个频谱范围是否会比其他频谱范围更占主导地位，不过他预计中频频段和毫米波技术的组合将会胜出。

到目前为止，许多推出的 5G 手机都只是支持某个频段的 5G。例如，在欧洲销售的产品通常不支持超宽带，因为它在那里不太常见。通常情况下，用户需要为支持不同版本的 5G 手机支付更多费用，比如 Verizon 的三星 S20。库马尔说：“手机到处都是，每个制造商对 5G 的定义都不一样，而且标准非常低。”

苹果发布的所有四款 iPhone 12 都是为可以使用一系列频段，这些频段包括了 5G 在世界范围内使用的大部分低、中、高频段。这意味着这些设备应该能够在多个运营商的网络上运行，并能在 5G 网络之间漫游。有些人认为，iPhone 12 可能成为 5G 的一个重要时刻，有助于推动更多的人试用它，并推动网络推出更多容量。

跟踪 5G 行业的市场研究机构 IDC 分析师杰森 · 利 (Jason Leigh)表示：““它简化了购买过程，随着新频段的出现，希望能在一定程度上证明这款设备的未来价值，以便客户不需要考虑他们偏爱的运营商使用何种频段。”但利表示，5G 的一个关键问题是它会如何影响电池续航时间。苹果表示，已经开发了几项旨在最大限度减少电池电量消耗的技术，其中包括名为 “智能数据模式”的技术，它允许应用程序只在真正需要的时候使用 5G 网络。

然而，有些专家仍然对此持怀疑态度。库马尔说，他将等待看哪家网络供应商能提供最引人注目的速度和更大的覆盖范围。他最后总结道：“这么说吧，如果我现在升级手机，5G 不会成为影响决定的最重要因素。”