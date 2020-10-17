DxOMark 针对此前的苹果 iPhone 12 Pro Max 拍照评价道歉

IT之家 10 月 17 日消息 根据IT之家昨天（10 月 16 日）报道，DxOMark 曾于官方微博发布了一条对苹果 iPhone 12 Pro Max 拍照能力的评价，称其 “不如友商”。随后，官博删除了该微博，并于当天晚间发微博致歉。

10 月 16 日，DxOMark 通过官方微博称：“对 iPhone 12 Pro Max 的第一印象是：该设备的长焦镜头从 iPhone 11Pro Max 的等效 52mm 升级到了等效 65mm，支持 5 倍光学变焦，虽然有所升级，但还是不及一些友商的 100+mm 镜头”引发网友质疑。

随后，DxOMark 删除了这条微博，并在当日晚间发布消息称：“由于翻译错位，造成了一些困扰”，并澄清了其本意。

原文如下：

由于翻译错误，今日一条针对 iPhone 12 Pro Max 的微博给大家造成了很多困扰，我们对此深表歉意。在此我们澄清一下我们的本意：

iPhone 12 Pro Max 配备分别为 13mm、26mm 和 65mm 的 3 个摄像头，可实现 5 倍变焦。众所周知，亚洲竞争品牌在变焦镜头方面不断提升配置，有些甚至配备了可达到 10 倍变焦的 100 + mm 远摄镜头。那这些变焦镜头到底对照片质量有何影响呢？

请拭目以待 DXOMARK 的正式评测！