美国电商亚马逊公司开展的 Prime Day 促销活动使得消费者在网上多花费了数十亿美元，也拉开了年终假期购物季的序幕，预计今年的假期购物季将以电子商务购物为主。

市场研究公司 Edison Trends 的数据显示，与去年的 Prime Day 相比，在为期两天的活动期间，亚马逊美国网站上的消费增加了 36%，不过这一增幅低于该公司去年 42% 的增幅。在 Prime Day 促销活动开始之前，市场研究公司 eMarketer 预计，亚马逊在美国市场的 Prime Day 总销售额将达到 61.7 亿美元。

亚马逊没有透露今年促销活动的详细财务数据，但该公司表示，促销活动期间，亚马逊平台上的第三方业务销售额超过 35 亿美元，较去年增长近 60%。iRobot Roomba 吸尘器和 Kids Against Maturity 纸牌游戏是美国市场最畅销的产品。

Digital Commerce 360 和 Salesforce 的数据显示，除了亚马逊凭他死之外，美国其他电商平台在 Prime Day 促销活动期间的销售额也大幅增长。与 2019 年 Prime Day 促销活动开展的第一天相比，本周二美国网购销售额增长了 76%。受疫情影响，数以百万计的美国人居家办公或学习，零售商们看到消费者在网上的支出大幅上升。

在疫情爆发之初，亚马逊努力应对网上订购激增的局面，因此推迟了一年一度的 Prime Day 促销活动。分析师称，Prime Day 促销活动从夏季推迟至接近黑色星期五，可能抑制了部分消费支出。感恩节后的黑色星期五是许多零售商举行大规模促销的日子。追踪消费数据的公司 Numerator 初步研究显示，此次促销活动期间，每个美国家庭在亚马逊网站上的支出较去年下降了约 28%。

亚马逊是美国零售市场的领军人物。今年大型零售商们也向人们展示出购物季期间在线消费将发挥比以往更大的作用。对很多占主导地位的公司来说，购物季的整体零售形势仍然不稳定。许多零售商在感恩节期间仍计划关闭商店，并在 11 月和 12 月黑色星期五购物季期间开展在线交易，以减少现场人流量。

根据 Edison Trends 的数据，与去年相比，亚马逊在 Prime Day 促销活动期间的电子商务市场份额下降了大约 1.5 个百分点，而沃尔玛、塔吉特和百思买等公司的市场份额有小部分上升。这三家公司与其他主要零售商一起在 Prime Day 期间进行竞争性销售。这是 Edison Trends 和其他数据分析公司通过分析数十万笔美国市场交易所得出的结论。

消费者表示，随着假期临近，他们计划继续在网上购买大部分商品。根据 Numerator 对 2000 多名购物者开展的调查，超过一半的消费者表示他们在假期期间主要购物途径是网购，这一数字是去年的两倍多。

eMarketer 分析师安德鲁 · 利普斯曼 (Andrew Lipsman)说：“今年的不同之处在于，有更多人在网上购物，现在的 Prime Day 已经拉开了零售促销期的序幕，因此延长了假期购物季。”“今年电子商务的蛋糕更大了。”

很少有公司比亚马逊受益更多。据 FactSet 调查的分析师称，该公司今年实现创纪录的利润，预计第四季度销售额将达到 1118 亿美元。这将比该公司 2019 年第四季度的销售额高出近 250 亿美元。

虽然 Prime Day 对亚马逊来说有利可图的，但仍然只占整个假期购物季的很小一部分。去年圣诞节期间，美国零售总营收超过 1 万亿美元。eMarketer 称，今年假期期间美国电子商务销售总额将增长 35%，达到约 1900 亿美元，增幅为去年的两倍多。分析师说，他们认为假期购物季提前开始最终不会到影响总销售额。

尽管亚马逊将假期购物季的开始时间提前，但零售业分析师仍预计黑色星期五前后将出现大量购物促销活动。黑色星期五通常是零售商开始年底销售的时候。研究公司 NPD Group 最近对约 3500 名美国消费者的调查显示，14% 的消费者计划在黑色星期五开始购物，低于去年的 17%。

亚马逊如火如荼的促销活动还伴随着全美各地的员工维权活动，包括针对亚马逊仓库工人生产力预期的在线请愿书，以及在明尼苏达州沙科皮工厂举行的抗议活动。此前，亚马逊员工都曾利用 Prime Day 促销活动向公司发泄不满。