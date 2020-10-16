首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

福布斯发布 2020 世界最佳雇主榜：三星电子、亚马逊、IBM、微软、LG 位列前五

2020/10/16 21:54:14 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家10月16日消息 福布斯发布2020世界最佳雇主榜，邀请受访者以打分的形式表述向亲朋推荐自己雇主的意愿，以及对于雇主应对新冠疫情表现的满意程度。调研还请受访者就以下指标为自己的雇主打分：形象、经济影响、人才开发、性别平等、社会责任。最终有 750 家大型跨国公司上榜，各公司总部所在地分布于 45 个国家和地区。

上榜的美国企业数量最多，有 247 家；欧洲企业居次，有 224 家；亚洲和大洋洲企业有 208 家。三星排名第一，亚马逊和 IBM 分列第 2、3 位。

世界最佳雇主榜前 10 名

IT之家获悉，榜单显示，三星电子、亚马逊、IBM、微软、LG排名前五位，第6至10位为苹果、Adobe、Alphabet、西门子、博世。华为排名第14位，阿里巴巴排名第50位，京东、奇虎360、腾讯的排名分别为158、171、247。

制榜方法

为敲定本榜单，Statista 调研了来自 58 个国家和地区的超过 16 万名全职及兼职员工。这些员工供职的企业都在多个国家和地区有业务。所有调研均为匿名，这样受访者可以畅所欲言。调研邀请受访者以打分的形式表述向亲朋推荐自己雇主的意愿，并且评估所在行业中其他企业的特别优秀或不足之处。调研还请受访者就一系列指标为自己的雇主打分，如：形象、经济影响、人才开发、性别平等、社会责任。750 家得分最高的公司上榜。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星亚马逊微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用