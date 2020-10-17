AMD Ryzen 5 5600U 规格泄露：Zen3 架构，核显强于 4800H

IT之家10月17日消息 知名爆料者 @ExecutableFix 今日挖出了部分 AMD 下一代移动端锐龙 APU 的信息，代号 Cezanne ，其中 Ryzen 5 5600U 为 6 核 Zen 3 设计，基础频率 2.3GHz, 加速频率 4.2GHz ，核显为 7 CU 的 Vega 优化版，显卡频率为 1.8GHz （Ryzen 7 4800H的 vega7 仅有1.6GHz），热设计功耗为 10-25W 。

IT之家了解到， 4600U 同样为 6 核 12 线程设计，但基准频率为 2.1GHz，最大加速频率为 4.0GHz， Vega 6 显卡频率为 1500 MHz，基于台积电 7nm FinFET 工艺，OPN Tray 为 100-000000105。

AMD 本月早些时候发布了 Zen 3 架构的桌面处理器，IPC 增长 19%，基础频率稍低，加速频率提高，因此 Ryzen 5 5600U 有望得到 15-20% 的单线程性能提升和 25-30% 的多核提升。

根据此前泄露路线图，预计 AMD 将于今年年底或明年年初发布该系列处理器，采用 7nm 工艺。

▲ 图源 Videocardz