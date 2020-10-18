电商主播薇娅获得全国脱贫攻坚奉献奖

IT之家10月18日消息 在10月17日北京举办的“2020年全国脱贫攻坚奖表彰大会暨脱贫攻坚先进事迹报告会”上，全国青联委员、电商主播薇娅（本名黄薇）获得全国脱贫攻坚奉献奖。

全国脱贫攻坚奖被称为“扶贫领域的最高荣誉”，设立于2016年，由国务院扶贫开发领导小组主办，其表彰对象都是为国家脱贫攻坚事业做出突出贡献的先进典型。今年的全国脱贫攻坚奖设奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖、组织创新奖五个奖项，其中奋进奖、奉献奖、创新奖每个奖项表彰先进个人25名，贡献奖表彰先进个人24名，组织创新奖表彰先进单位49个，共计表彰名额148个。其中，奉献奖旨在奖励“认真履行社会责任，热心扶贫济困，乐于奉献爱心，帮扶效果显著”的个人或组织。

据新京报贝壳财经报道，此前薇娅曾表示，“近一年来我的团队大致统计了下，扶贫公益直播累计引导成交超过4.6亿元。”据10月17日薇娅方面提供的数据，这一数字增至5.6亿元。

IT之家此前报道，9月29日，抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手（集体）表彰云发布活动在京举行，此次活动由全国妇联主办，旨在对疫情防控中各条战线的优秀妇女进行表彰。

电商主播薇娅被授予 “全国三八红旗手”称号，据悉，在疫情期间，薇娅及其团队向武汉累计捐赠款物价值超过 400 万，为助力湖北复工复产举行多场直播电商活动，累计引导成交金额超过 2.52 亿元，并联合品牌商家向武汉贫困地区的 20 所小学捐赠总价值 200 万元的图书。此外，还举办多场活动助力其他地方复工复产，累计引导成交金额 2500 多万元。