旧手机号绑定网盘资源被他人清空，用户起诉运营商恢复数据被驳回

IT之家10月19日消息 因为更换手机号等原因，李先生网盘资料被他人清空，为此，他诉至法院，要求运营商恢复其网盘账号内原数据并赔偿损失 500 元。近期北京海淀法院经过审理，判决驳回了李先生的全部诉请。

案情简介

李先生于 2011 年申请了某网盘账号，并绑定了 138 手机号码，该号码于 2016 年注销。多年来其一直使用账号、密码登陆网盘。忘记密码、需找回时则通过邮箱找回。因此，网盘绑定的手机号码未作修改。李先生称，去年，其旧号码被通信公司重新启用，现机主通过短信验证方式登录其网盘，将网盘所有文件清空，导致自己身份证照片、学习论文、工作资料等个人信息泄露。李先生还说，经询问，对方承认对该账号进行了操作，清空了所有数据，并下载保存了其个人隐私信息。事发后，李先生通过网盘 APP 反馈此问题，均未得到解决，故诉至法院，要求网盘运营商恢复网盘数据并赔偿损失。

运营商表示，双方为网络服务合同关系，公司仅为用户提供信息存储空间，公司对用户在存储空间传输的内容不做修改和删除数据，李先生的网盘是案外人进行删除和清空，而且也没有证据证明李先生的隐私权受到侵犯，所以请求法院驳回李先生的所有诉请。

法院审理

IT之家获悉，法院经审理后认为，就李先生在网盘账户中享有隐私权，双方庭审中一致认可账号信息及存储数据均属于李先生隐私，对此法院不持异议。李先生以网盘运营商侵犯其隐私权为由提起本案诉讼，需举证证明运营商侵权行为成立所具备的四个构成要件，即侵权行为、过错、损害后果、因果关系。

一方面，李先生虽主张因网盘运营商系统及制度存在漏洞，造成第三人擅自登陆其账户，获悉了其账户信息，对存储资料进行了保存及删除，侵犯了其隐私权，但经审理仅可确定李先生原绑定的手机号确于 2019 年 12 月进行过登陆，就该登陆者对李先生账户信息及存储数据进行过何种操作，李先生未充分举证。

另一方面，网盘运营商主张该 138 号码为李先生原绑定手机号码，在 2019 年 12 月进行登陆时，系统无法识别为非法登陆，符合常理。

再者，在 2016 年至 2019 年长达三年的时间内，李先生并未申请修改绑定手机号，其自身对账号保管等并未尽到审慎注意义务，综上所述，现李先生主张网盘运营商存在侵权行为并不成立，且网盘运营商主张恢复原数据技术上无法做到。李先生要求网盘运营商承担侵权责任，于法无据，不予支持，最终，法院驳回了李先生的全部诉请。

宣判后，双方均未上诉，该判决已生效。

法官释法

《民法典》首次界定了隐私权，对隐私权的概念、保护范围进行了具体规定，足见国家对隐私权保护的重视。自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息均为隐私范畴。其中私密空间指私人支配的空间场所，不仅包含有形的物理空间，还包含虚拟空间，如个人邮箱、个人日记、各种网络社交软件等。自然人不愿公开同时又无害于社会利益且不违反法律的一切信息，都属于个人隐私，自然人就其隐私权享有不受侵害的权利。

结合本案来说，网络运营商对用户的隐私负有监管和保护的义务，网络运营商应建立用户信息安全屏障，不断进行系统升级维护，在技术上加大对用户隐私权的保护力度；此外，网络运营商还需要加强网络监控，在源头上有效阻断他人对网络用户隐私权的侵犯。

权利人在隐私权受到侵害情况下，可以先请求公证机关予以公证，或自行通过拍照、录像的方式，固定相应证据，留存他人侵权的事实和过程。接下来，权利人可以直接要求侵权人请求停止侵害、排除妨碍等，要求其不得非法收集、使用权利人的个人隐私事项，也可以起诉至法院，请求维护自身合法权益。