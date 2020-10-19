OPPO 电视正式亮相，副总裁刘波：IoT 用户已超 500 万

10 月 19 日晚间消息，OPPO 今日举行 IoT 发布会，推出了耳机、手表、电视多款 IoT 新品。OPPO 副总裁、中国区总裁刘波表示，OPPO 已有 20 多款 IoT 产品上线，拥有超过 500 万用户。

发布会开场，刘波表示，OPPO 不再局限于外界印象的手机品类，已经是一家万物互融的科技公司。

他透露，OPPO 六年前就推出过手环产品，但当时的软件和互联互通体验并不好，并不是 OPPO 想要的 IoT。

目前 OPPO 已有 20 多款 IoT 产品上线，拥有超过 500 万用户。

刘波还提出了 OPPO IoT 品牌的新主张：OPPO 智美生活，只为美好，不唯赢。

此次发布会也推出了多款新品，其中主动降噪无线耳机 OPPO Ecno X，售价 999 元；采用圆形表盘设计的 OPPO Watch RX 版本，并推出 ColorOS Watch 1.5 版本。

发布会的重头戏则是三款电视产品，这也是 OPPO 首次进入电视领域。

其中 OPPO TV S1 主打画质和音频，采用量子点 QLED 技术，支持 120Hz 刷新率，搭载 OPPO 蓝光团队调教的视像画质引擎；配置 18 个扬声器，丹拿参与调音。

搭载 MT9950 处理器，支持 8K 解码，采用 8.5G+128G 内存组合，并配备了可升降式摄像头。该产品售价 7999 元，首发限时优惠 1000 元，也即是 6999 元。

另外，OPPO 还推出了 OPPO TV R1，搭载 MT9652 处理器，拥有 55 英寸和 65 英寸两个款式，售价分别为 3299 元和 4299 元。