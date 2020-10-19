6999 元，OPPO 首款电视 S1 发布：1500 尼特、120Hz 可变刷新率，兼容次世代主机平台

IT之家10月19日消息 在今日晚间的 OPPO 智美生活发布会，OPPO 发布了旗下首款智能电视 OPPO TV S1。

OPPO TV S1 采用一块 65 英寸的 QLED 量子点屏幕，分辨率可达 4K（3840x2160），支持 VRR 48Hz-120Hz 可变刷新率，拥有 NTSC 120% 超色域，直下式背光，210 分区背光，支持动态分区调光，峰值亮度 1500nits，游戏延迟低至 20ms。

此外，OPPO TV S1 搭载了联发科旗舰级 MT9950 芯片，支持 WiFi 6，提供 8.5+128GB存储，支持 4 大平台资源（腾讯、优酷、芒果、爱奇艺），提供HDMI 2.1接口。

该电视行业首发 4K 级 UI 界面，运行 ColorOS TV 系统，拥有 18 个扬声器，支持丹拿调音，可达 85W 功率，拥有 5.1.2 声道（中央声道 + 左右声道 + 左右环绕 + 低音单元 + 天空声道），支持杜比全景声 Dolby Atmos，拥有 Breeno 语音智能助手，搭载一颗可升降摄像头，可进行 AI 健身、实时视频通话、NFC一键投屏等功能。

值得一提的是，OPPO 还联合小天才推出了 OPPO“畅连”打电话功能。

IT之家了解到，该电视售价 6999 元，将于 11 月 1 日正式开售。