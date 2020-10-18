日媒：小米、OPPO 囤积日本零部件并大幅增产

IT之家 10 月 18 日消息 据日本经济新闻报道，日本电子零部件制造商收到小米、OPPO 和 vivo 等国内手机厂商的大量囤货订单，填补了华为订单的损失。

报道称，在美国的制裁于 9 月 15 日生效后，全球最大的智能手机制造商华为的订单被暂停。不过，小米公司、OPPO 和 vivo 等竞争对手的需求激增还是填补了空缺。一些客户正在寻找日本技术，担心美国可能会将禁令扩大到其他中国公司。

IT之家了解到，根据市场研究机构 IDC 的数据，预计 2020 年智能手机的总出货量将连续第四次下降。减少 10% 至 12 亿部，部分原因是冠状病毒大流行。然而，一些制造商有更积极的生产计划，以填补华为的市场份额。

苹果最近向其供应商宣布，计划今年生产 2.2 亿部 iPhone，比之前的预期多出 10%。小米和 OPPO 则希望在 2021 年认真提高产量，根据几家供应商的说法，实现每家 2 亿部手机的目标，这比 2020 年增加了一半以上 。

华为今年预计生产约 1.9 亿部手机，比 2019 年减少 20%。虽然华为有零部件库存，以最大限度地减少制裁的直接影响，但这些储备只能走到这一步。该公司被认为拥有大约 6 个月的零部件，预计产量将从 2021 年第一季度开始下降。

日本电子零件制造公司 TDK 公司预计，其他公司的采购量将超过华为失去的业务。一位日本大型电子零件制造商员工表示，“9 月底的订单已经创下历史新高，一些制造商还打算将明年的生产计划翻倍。”

芯片制造商瑞萨电子公司 (Renesas Electronics Corp.)被一家中国客户要求让非美国工程师在美国以外的工厂重新设计一款特定产品。电路板设计软件供应商 Zuken 报告说，中国和其他地方的公司对寻找美国制造工具的替代品的兴趣越来越大。

另外，供应商正在与美国保持距离，以便继续与华为开展业务。住友电气工业株式会社已经开始使用日本制造的设备代替一些美国设备，为华为基站测试元器件。

但也有一位供应商警告说，这是一次特殊的一次性需求提振，2021 年初可能会调整过来。